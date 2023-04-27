В пятницу, 28-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 15:00.

Классическое украинское противостояние против киевского «Динамо» завершилось для лидеров чемпионской гонки потерей очков (1:1), поэтому коллектив Игора Йовичевича впредь должен быть более осмотрительным, ведь потенциально «Днепр-1» теперь отстает всего на два очка. И уже в первой встрече после очередной осечки «горнякам» предстоит сыграть против неуступчивой команды Ярослава Вишняка, которая вплотную подошла к зоне еврокубков, однако до «Александрии» еще остается четыре пункта.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.