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  4. Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Чемпионат Украины
Колос К
28.04.2023 15:00 – FT 1 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
28 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 28 апреля 2023, 16:59
734
10

Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом

Команда Игора Йовичевича пропустила первой, но после перерыва забила трижды в ответ

28 апреля 2023, 16:58 | Обновлено 28 апреля 2023, 16:59
734
10
Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Колос» – «Шахтер» - 1:3

Ориховский, 13 – Бондаренко, 48 (пен.), Траоре, 52, Келси, 80

Волынец, 53, Богданов, 64 – Михайличенко, 73, Бондаренко, 90+4

«Колос»: Волынец – Черноморец, Чоботенко, Гончаренко (Новак, 71), Кравченко – Милько, Богданов – Болбат (Гусол, 86), Ориховский (Исаенко, 76), Ильин (Велетень, 86) – Лысенко (Попов, 72).

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко (Топалов, 86), Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили (Конопля, 46) – Степаненко – Судаков, Джурасек (Зубков, 46), Бондаренко, Швед (Тотовицкий, 74) – Траоре (Келси, 79).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 9 (4) – 20 (10)
Угловые: 2 – 16
Оффсайды: 0 – 0.

КОЛОС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 10
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zzg77
Бабло рулит!!!!!
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+1
New Zealander
Келсі красень! Треба йому давати більше ігрового часу ніж 10 хвилин
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0
Gargantua
поздравляю арбитра
заслужил
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0
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Maks Krot
Молодцы всех болельщиков шахты с победой !!Первый тайм вообще не очем ,п...ды в перерыве получили замены сделаны и сразу заиграли как надо могли и ещё крупней обыгрывать  ну не повезло ну и так норм .С возвращением Зубкова это очень хорошо .Швед Зубков ,Корниенко скоро подпустят думаю, Грузина на лавку пока ,не тянет ,да и Ракицкого надо с первых минут даже вместо бондаря рак лучший был в последние время ,ну может отдохнуть дали. Траоре забил нужно ему было давно для уверенности это сделать ,а Келси вообще топчик,Трубин тоже на уровне как всегда . Идём к чемпионству ,главное без  травм и не терять очи ,и без таких первых таймов валедольных.Еще раз всех с победой только Шахтёр только победа. 
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-1
Рыжик
Чемпионская победа от чемпиона!
И без красной купленной как у тех которые за четвертое место ведут борьбу 
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-1
wojsergivan
Когда это кончится  все судьи и павелко куплены ахметка вор и тупой дебил купил всё в стране а в Европе слабо результат в заднице
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-2
mayakovskiy1
Все по делу. Просто размазали. Я такой статистики как сегодня давно не видел
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-2
New Zealander
Хтось скаже навіщо Йовічевіч випускає Тотовицького? Запоров три атаки. Одні обрізки і втрати мяча на рівному місці
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-2
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