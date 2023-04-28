Сохранили лидерство. Шахтер одержал волевую победу над Колосом
Команда Игора Йовичевича пропустила первой, но после перерыва забила трижды в ответ
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур.
«Колос» – «Шахтер» - 1:3
Ориховский, 13 – Бондаренко, 48 (пен.), Траоре, 52, Келси, 80
Волынец, 53, Богданов, 64 – Михайличенко, 73, Бондаренко, 90+4
«Колос»: Волынец – Черноморец, Чоботенко, Гончаренко (Новак, 71), Кравченко – Милько, Богданов – Болбат (Гусол, 86), Ориховский (Исаенко, 76), Ильин (Велетень, 86) – Лысенко (Попов, 72).
«Шахтер»: Трубин – Михайличенко (Топалов, 86), Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили (Конопля, 46) – Степаненко – Судаков, Джурасек (Зубков, 46), Бондаренко, Швед (Тотовицкий, 74) – Траоре (Келси, 79).
Арбитр: Евгений Арановский (Киев).
Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).
Удары (в створ): 9 (4) – 20 (10)
Угловые: 2 – 16
Оффсайды: 0 – 0.
КОЛОС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
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