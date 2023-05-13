ЙОВИЧЕВИЧ: «Было бы такого судейства больше, то чемпионат был бы лучше»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич поделился эмоциями после победы над «Ингульцом» (2:0).

- Решения арбитров текущего сезона очень часто влияют на результат матчей. Как вы оцените действия судейской бригады сегодня?

- Считаю, было справедливое судейство, которое не склонялось ни в одну сторону. В целом сегодня был хороший матч с точки зрения работы арбитров. Думаю, удаление было оправданным. Пенальти не было, но удаление – да. Остальное – да, более-менее: в ходе игры принимал решения, но они не влияли на результат, поэтому можем оценить на «хорошо». Было бы такого судейства больше, то чемпионат был бы лучше, качественнее и болельщики были бы более довольны играми и честностью.

- Что можете сказать об игре и замене Дмитрия Крыськива?

- Он почувствовал снова ту ситуацию, которая его беспокоила, – в зоне голеностопа. Посмотрим, что скажут медики. Но он не такой футболист, который просто так уйдет с поля, если бы не чувствовал, что действительно не может продолжить. Это меня беспокоит. У нас четыре финала до конца, и обидно потерять такую боевую единицу, которая дает нам ту статистику, что он имеет, заменив Михаила Мудрика во второй части чемпионата, что было крайне необходимо. Посмотрим. Есть несколько дней до игры с «Вересом», и тогда увидим, кто будет готов.

А относительно сегодняшнего матча, то можем сказать, что это очень важные три очка. Чувствуется напряжение у всех команд – и тех, которые бьются за выживание, и тех, которые ведут борьбу за чемпионство. Ты должен быть психологически стабильным, уравновешенным, не поддаваться давлению, когда игра не идет, когда теряешь свои моменты, когда, возможно, где-то пропадает контроль. Но было давление на ворота соперника: сегодня вновь нанесли 22 удара, так же как и в прошлом матче. То есть не менее 20 ударов мы не реализуем, но реализация не до конца отражает то, что создаем. И забить два гола – это очень важно. Сыграли замены – это показатель, что команда существует, что дышим как один, что мы – семья. И что не только те, кто начинает игру, должны решать все, но и скамейка тоже. И в этом наша сила – что поддерживаем друг друга, что Сикан заработал ключевое удаление соперника, что Тотовицкий, ворвавшись вторым темпом, дал подачу, чтобы забили в свои ворота. Эти ключевые действия, которые принесли нам результат, дали футболисты, которые поддержали тех игроков, кто начинал в старте. Поэтому отдохнем, подготовимся к четырем финалам. А сегодня мы стали на шаг ближе к своей цели.