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  4. ФОТО. Защитник Азовстали нанес первый удар в матче Ингулец – Шахтер
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 19:38 | Обновлено 13 мая 2023, 20:12
576
0

ФОТО. Защитник Азовстали нанес первый удар в матче Ингулец – Шахтер

Станислав Керод является болельщиком донецкой команды

13 мая 2023, 19:38 | Обновлено 13 мая 2023, 20:12
576
0
ФОТО. Защитник Азовстали нанес первый удар в матче Ингулец – Шахтер
ФК Шахтер. Станислав Керод

В субботу, 13 мая, состоялся матч 26-го тура УПЛ между клубами «Ингулец» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу донецкой команды.

Первый удар в этом поединке исполнил защитник Мариуполя и «Азовстали», капитан первого ранга Станислав Керод.

Станислав болеет за «Шахтер» и посещал матчи команды в Донецке на «Донбасс Арене». С 2004 по 2022 год проходил службу в Мариуполе – в Донецком пограничном отряде и отряде морской охраны Госпогранслужбы Украины. В декабре 2022 года он был освобожден из плена.

ФОТО. Защитник Азвостали нанес первый удар в матче Ингулец – Шахтер

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Источник Sport.ua
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