ФОТО. Защитник Азовстали нанес первый удар в матче Ингулец – Шахтер

В субботу, 13 мая, состоялся матч 26-го тура УПЛ между клубами «Ингулец» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу донецкой команды.

Первый удар в этом поединке исполнил защитник Мариуполя и «Азовстали», капитан первого ранга Станислав Керод.

Станислав болеет за «Шахтер» и посещал матчи команды в Донецке на «Донбасс Арене». С 2004 по 2022 год проходил службу в Мариуполе – в Донецком пограничном отряде и отряде морской охраны Госпогранслужбы Украины. В декабре 2022 года он был освобожден из плена.

ФОТО. Защитник Азвостали нанес первый удар в матче Ингулец – Шахтер