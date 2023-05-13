ФОТО. Защитник Азовстали нанес первый удар в матче Ингулец – Шахтер
Станислав Керод является болельщиком донецкой команды
В субботу, 13 мая, состоялся матч 26-го тура УПЛ между клубами «Ингулец» и «Шахтер». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу донецкой команды.
Первый удар в этом поединке исполнил защитник Мариуполя и «Азовстали», капитан первого ранга Станислав Керод.
Станислав болеет за «Шахтер» и посещал матчи команды в Донецке на «Донбасс Арене». С 2004 по 2022 год проходил службу в Мариуполе – в Донецком пограничном отряде и отряде морской охраны Госпогранслужбы Украины. В декабре 2022 года он был освобожден из плена.
ФОТО. Защитник Азвостали нанес первый удар в матче Ингулец – Шахтер
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