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  4. Источник: Ванат дисквалифицирован на 3 матча. Его обвиняют в сексизме
Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 14:47 |
2543
2

Источник: Ванат дисквалифицирован на 3 матча. Его обвиняют в сексизме

4 марта форвард киевлян раскритиковал работу Катерины Монзуль

13 мая 2023, 14:47 |
2543
2
Источник: Ванат дисквалифицирован на 3 матча. Его обвиняют в сексизме
Instagram. Владислав Ванат

Форвард киевского футбольного клуба «Динамо» Владислав Ванат получил 3-матчевую дисквалификацию.

Об это сообщает Telegram-канала «Динамо Киев Inside». По информации источника, игрок также заплатит штраф в размере 100 000 гривен:

«По нашей информации на вчерашнем заседании КДК УАФ было принято довольно резонансное решение. Форвард «Динамо» Влад Ванат дисквалифицирован на 3 матча. Причина – знаменитое послематчевое «сексисткое» интервью по поводу судейства Монзуль в матче с «Ингульцем». Плюс штраф 100 тысяч гривен. Присутствует нюанс. Решение вступит в силу после рассмотрения дела Апелляционным комитетом УАФ».

4 марта в 16-м туре УПЛ «Динамо» неожиданно уступило «Ингульцу». После завершения поединка Ванат раскритиковал работу судейской бригады во главе с Екатериной Монзуль.

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Катерина Монзуль Владислав Ванат дисквалификация скандал Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Ингулец Динамо - Ингулец
Источник Telegram
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Комментарии 2
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А Ш
Яка маячня, подвійні стандарти. То чому жінки не грають в одній команді з чоловіками? Жінки повільніші в спорті за чоловіків, це факт. Вони як суді не встигають на полі.
Або повне рівноправство або ні.
Коротше маячня.
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+1
Віталій Ткачук
Він навіть слова такого не знає. павелко мусить підносити снаряди до гаубиці "три сокири", в футболі він вже "напрацював" на 12 років за ґратами, може й більше дадуть.
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+1
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