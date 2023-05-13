Источник: Ванат дисквалифицирован на 3 матча. Его обвиняют в сексизме

Форвард киевского футбольного клуба «Динамо» Владислав Ванат получил 3-матчевую дисквалификацию.

Об это сообщает Telegram-канала «Динамо Киев Inside». По информации источника, игрок также заплатит штраф в размере 100 000 гривен:

«По нашей информации на вчерашнем заседании КДК УАФ было принято довольно резонансное решение. Форвард «Динамо» Влад Ванат дисквалифицирован на 3 матча. Причина – знаменитое послематчевое «сексисткое» интервью по поводу судейства Монзуль в матче с «Ингульцем». Плюс штраф 100 тысяч гривен. Присутствует нюанс. Решение вступит в силу после рассмотрения дела Апелляционным комитетом УАФ».

4 марта в 16-м туре УПЛ «Динамо» неожиданно уступило «Ингульцу». После завершения поединка Ванат раскритиковал работу судейской бригады во главе с Екатериной Монзуль.