За пять туров до конца сезона: кто станет чемпионом

Никому никого догонять уже не нужно: в УПЛ сыгран последний пропущенный поединок. В игре первого тура, состоявшейся накануне 26-го игрового дня, «Днепр-1» и «Александрия» поделили очки.

В итоге в графе «сыгранные матчи» все 16-ть участников чемпионата наконец-то могут похвастаться единообразием: по 25-ть встреч.

До конца сезона осталось сыграть пять туров. Практически на каждом отрезке турнирной таблицы, имеющем хотя бы малейшую смысловую нагрузку, сохраняется интрига. Но самая захватывающая, самая острая борьба будет вестись за чемпионство.

Учитывая плотность расположения в таблице команд-лидеров, их очевидную усталость на финише и растущее влияние на некоторые матчи «нефутбольных факторов», определить, кто же станет лучшим коллективом страны сезона 2022/2023, весьма непросто. Однако мы решили попробовать, невзирая на то, что прогнозы – дело неблагодарное. Интерес таки превысил все остальное.

Понятное дело, что наш прогноз будет иметь налет субъективности. В этом деле без него никак. В то же время мы постарались быть по максимуму объективными, полагаясь на уровень команд. И, конечно же, на собственную интуицию.

Несмотря на то, что идущее на четвертом месте «Динамо» отстает от лидирующего «Шахтера» на целых десять очков, мы все же решили включить в чемпионский забег и «бело-синих». Футбол ведь – очень непредсказуемая штука. Да и, окромя всего, именно у динамовцев самый простой календарь (по сравнению с конкурентами).

Напомним, что перед 26-м туром в активе «Шахтера» 60 очков, у «Днепра-1» - 58, у «Зари» - 55, у «Динамо» - 50.

26 тур

«Динамо» сыграет дома, тогда как остальные претенденты на «золото» - на выезде. В нынешнем сезоне понятие «родных стен» практически нивелировалось. Тем не менее, для киевлян эти стены действительно будут родными. Они в Киеве сыграют с «Черноморцем».

Встреча однозначно будет непростой для обеих команд. Однако предположим, что подопечные Шовковского/Луческу таки добудут три очка.

«Шахтер» во Львове сыграет с «Ингульцом». Несмотря на то, что в весенней части сезона команда из Петрово слывет грозой авторитетов, в этот раз она вряд ли сможет удивить именитого оппонента. «Шахтер» должен брать три очка.

Максимум баллов возьмет, на наш взгляд, и «Заря». Команда ван Леувена сыграет против одного из аутсайдеров – «Металлиста». Луганчане не должны испытать в этом поединке каких-либо проблем.

А вот «днепряне» наверняка испытают проблемы на выезде с «Минаем». Тем не менее, предположим, что и «Днепр-1» не выпадет из общего хора «отличников» и одержит победу.

Турнирное положение будет таковым: «Шахтер» - 63 очка, «Днепр-1» - 61, «Заря» - 58, «Динамо» - 53.

27 тур

«Днепр-1» не должен иметь особых проблем с «Колосом»: команда Кучера просто выше классом.

Вряд ли испытает «недомогание» в матче против «Вереса» и «Шахтер»: три балла в копилку подопечных Йовичевича.

«Заря» тоже не должна отстать от своих заклятых друзей. Предположим, что луганчане одолеют «Ингулец».

А вот «Динамо» в выездном поединке против «Александрии» может споткнуться. Очень может быть, что игра на «Нике» завершится вничью. Команде Ротаня не привыкать делить очки с соперниками.

Турнирное положение: «Шахтер» - 66 очков, «Днепр-1» - 64, «Заря» - 61, «Динамо» - 54.

28 тур

Начинается настоящий «ферги тайм». «Заря» и «Шахтер» сойдутся в лобовом поединке. Матч однозначно будет очень сложным для соперников. Есть предчувствие, что игра завершится ничейным исходом.



ФК Шахтер

У «Днепра-1» соперник будет тоже непростым – «Ворскла». Однако, скорее всего, днепряне вырвут победу.

Должны выигрывать и киевляне свой матч против «Колоса».

Турнирное положение: «Шахтер» и «Днепр-1» - по 67 очков, «Заря» - 62, «Динамо» - 57.

29 тур

Возможно, развязка всего сезона: «Шахтер» сыграет против «Днепра-1». Кроме того, что игра будет напряженной, нервной и жесткой, сейчас о ней более предметно сказать нечего. Посему будем руководствоваться инстинктами. Вангуем, что победит «Шахтер».

«Динамо» не должно испытать серьезных проблем в матче против «Вереса», а вот «Заря» может не выиграть в гостях у «Александрии» - ставим на ничью.

Турнирное положение: «Шахтер» - 70 очков, «Днепр-1» - 67, «Заря» - 63, «Динамо» - 60.

30 тур

Самый «удобоваримый» соперник в последнем туре – у динамовцев. Матч против «Металлиста-1925» для «бело-синих» не должен стать проблемой: дежурные три очка.

А вот остальной троице придется серьезно помучиться.

Потерявшая на тот момент чемпионские шансы «Заря» вряд ли победит «Минай». Хотя вряд ли и проиграет – ничья.

«Днепр-1» будет играть дерби против «Кривбасса», а «Шахтер» отправится в гости к «Ворскле». Матчи не сулят лидерам легкой прогулки. Ко всему прочему, если чемпионская интрига будет действительно полыхать до финального тура, не исключено, что и «горняки», и днепряне будут мотивировать соперников друг друга.

Но «Шахтеру» будет все-таки проще, ведь его устроит и ничья. И эту ничью дончане добудут. «Днепр-1» будет биться до конца, и, скорее всего, обыграет команду Вернидуба.

Итоговое турнирное положение: «Шахтер» - 71 очко, «Днепр-1» - 70, «Заря» - 64, «Динамо» - 63.