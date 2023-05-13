Дубль Ярмоленко, успех Цуренко и Костюк, форвард Днепра-1 перешел в Легию
Главные новости за 12 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 мая.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
Марк Гуаль в последнее время выступал в Польше за «Ягеллонию»
2. Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
К сожалению, это не помогло выиграть чемпионат
3А. Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Леся в двух сетах переиграла Бернарду Перу
3Б. Костюк стартовала с уверенной победы на большом турнире в Риме
Марта немного дала слабинку в начале второго сета, но все же разобралась с Клэр Лю
4. Старт ЧМ по хоккею. США обыграли Финляндию, битва Словакии и Чехии
Чемпионат мира стартовал с двух матчей
5. Владимир ШАРАН: «Неизвестные предлагают игрокам деньги за поражение»
Наставник «Миная» сделал шокирующее заявление накануне матча с «Днепром-1»
6. Есть надежда? Артета не подтвердил, что Зинченко выбыл до конца сезона
Тренер «Арсенала» – о травме украинского полузащитника
7. Вернется в Шахтер? Монца приняла решение по поводу Марлона
Центрбек арендован у «горняков» до конца сезона
8. Под Бахмутом погиб именитый украинский хоккеист
Александр Хмиль был чемпионом Украины в составе киевского АТЕКа
9. Заря. Весенний чемпион
Обозреватель Sport.ua – о лучшей команде УПЛ второй половины сезона
10. Топ-10 игроков УПЛ-2022/23 по показателю голевой реализации
Sport.ua выделяет главных «атакующих киллеров» элитарного дивизиона украинского футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая
Леся в двух сетах переиграла Бернарду Перу