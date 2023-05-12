Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Леся в двух сетах переиграла Бернарду Перу
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Риме.
Во втором раунде основы украинка переиграла Бернарду Перу из США (№32 WTA).
Рим. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 6:4
Это была первая встреча теннисисток. В первом сете украинка отыгралась со счета 1:4.
В противостояниях с американками у Леси винстрик из 10 матчей и в общем 40 побед в 61 поединке.
Ранее Цуренко никогда не выигрывала большо одного матча в основной сетке турнире в Риме.
В следующем раунде Цуренко сыграет против лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек.
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