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  4. Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
WTA
12 мая 2023, 21:25 | Обновлено 12 мая 2023, 21:29
2873
15

Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира

Леся в двух сетах переиграла Бернарду Перу

12 мая 2023, 21:25 | Обновлено 12 мая 2023, 21:29
2873
15
Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Риме.

Во втором раунде основы украинка переиграла Бернарду Перу из США (№32 WTA).

Рим. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 6:4

Это была первая встреча теннисисток. В первом сете украинка отыгралась со счета 1:4.

В противостояниях с американками у Леси винстрик из 10 матчей и в общем 40 побед в 61 поединке.

Ранее Цуренко никогда не выигрывала большо одного матча в основной сетке турнире в Риме.

В следующем раунде Цуренко сыграет против лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Stanislav Matusevych
Черговий приклад того, як стабільність і техніка долають потужність і куражність. Леся в кінцівці матчу примусила похвилюватися, але все ж закономірно перемогла. Далі Іга, і там буде завдання не програти зовсім вже розгромно.
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+7
u6464u
це щось , останній мяч на матч-болі , з реакцією все гаразд.
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+3
Александр Ад
молодець підтвердила свою стабільність.но важко було.Свьятек ,хвилюешься?
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+3
Олег Олег
Кто тут кричал что пора заканчивать? Человек уверенно вернулся в топ-100. Если здоровье будет позволять скоро увидим и в топ-50
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+2
Володимир Коваленко
НАШ дуайен ЛЕСЯнамагаєтьсь у 2сеті тримати рівень гри . Марта у 2 сеті клеїть дурня.
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+2
said_said
Дев'ять геймів поспіль - це, таки, щось.
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+1
WChs
Наш лучший Мастерс в календаре, так что не удивлюсь квотеру или сэмису кого-то из ... без Элины!!!
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+1
Serhiy (Миколаїв)
Удачі тобі Іго.
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-6
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