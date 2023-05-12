Цуренко одолела в Риме американку и сразится с первой ракеткой мира

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Риме.

Во втором раунде основы украинка переиграла Бернарду Перу из США (№32 WTA).

Рим. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 6:4

Это была первая встреча теннисисток. В первом сете украинка отыгралась со счета 1:4.

В противостояниях с американками у Леси винстрик из 10 матчей и в общем 40 побед в 61 поединке.

Ранее Цуренко никогда не выигрывала большо одного матча в основной сетке турнире в Риме.

В следующем раунде Цуренко сыграет против лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек.