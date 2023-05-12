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  4. Свёнтек уверенно начала защиту титула в Риме, уничтожив Павлюченкову
WTA
12 мая 2023, 15:17 | Обновлено 12 мая 2023, 15:45
386
1

Свёнтек уверенно начала защиту титула в Риме, уничтожив Павлюченкову

Первая ракетка мира в следующем раунде может сыграть с Лесей Цуренко

12 мая 2023, 15:17 | Обновлено 12 мая 2023, 15:45
386
1
Свёнтек уверенно начала защиту титула в Риме, уничтожив Павлюченкову
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек легко пробилась в третий раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Во втором круге соревнований в столице Италии полька не оставила шансов Анастасии Павлюченковой (№506 WTA).

Рим. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Анастасия Павлюченкова – 6:0, 6:0

В третьем раунде Свёнтек сыграет против украинки Леси Цуренко (№68 WTA) или Бернарды Перы из США (№32 WTA).

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Ига Свёнтек Анастасия Павлюченкова WTA Рим
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
молодчинка, що тут сказати, винесла суку російську з двома бубликами
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