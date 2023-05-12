Свёнтек уверенно начала защиту титула в Риме, уничтожив Павлюченкову

Первая ракетка мира Ига Свёнтек легко пробилась в третий раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Во втором круге соревнований в столице Италии полька не оставила шансов Анастасии Павлюченковой (№506 WTA).

Рим. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) – Анастасия Павлюченкова – 6:0, 6:0

В третьем раунде Свёнтек сыграет против украинки Леси Цуренко (№68 WTA) или Бернарды Перы из США (№32 WTA).