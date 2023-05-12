WTA12 мая 2023, 15:17 | Обновлено 12 мая 2023, 15:45
386
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Свёнтек уверенно начала защиту титула в Риме, уничтожив Павлюченкову
Первая ракетка мира в следующем раунде может сыграть с Лесей Цуренко
12 мая 2023, 15:17 | Обновлено 12 мая 2023, 15:45
386
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек легко пробилась в третий раунд грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
Во втором круге соревнований в столице Италии полька не оставила шансов Анастасии Павлюченковой (№506 WTA).
Рим. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Анастасия Павлюченкова – 6:0, 6:0
В третьем раунде Свёнтек сыграет против украинки Леси Цуренко (№68 WTA) или Бернарды Перы из США (№32 WTA).
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