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WTA
12 мая 2023, 12:20 |
485
1

Леся Цуренко – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Риме

12 мая 2023, 12:20 |
485
1
Леся Цуренко – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

12 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

Во втором раунде основы украинка сразится против Бернарды Перы из США (№32 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Мертенс – Калинская. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек или Анастасии Павлюченковой (№506 WTA).

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Источник Sport.ua
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