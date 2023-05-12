Леся Цуренко – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

Во втором раунде основы украинка сразится против Бернарды Перы из США (№32 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Мертенс – Калинская. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек или Анастасии Павлюченковой (№506 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА