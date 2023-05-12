Леся Цуренко – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Риме
12 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№68 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.
Во втором раунде основы украинка сразится против Бернарды Перы из США (№32 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Мертенс – Калинская. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница матча сыграет против лидера мирового рейтинга Иги Свёнтек или Анастасии Павлюченковой (№506 WTA).
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