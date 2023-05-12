Есть надежда? Артета не подтвердил, что Зинченко выбыл до конца сезона

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не подтвердил информацию о том, что украинский полузащитник команды Александр Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы:

– Зинченко выбыл до завершения сезона, это подтверждено?

– Нет, – ответил Артета.

Ранее также сообщалось о том, что Зинченко пропустит июньские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024.