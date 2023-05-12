Англия12 мая 2023, 17:45 |
371
0
Есть надежда? Артета не подтвердил, что Зинченко выбыл до конца сезона
Тренер «Арсенала» – о травме украинского полузащитника
12 мая 2023, 17:45 |
371
0
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не подтвердил информацию о том, что украинский полузащитник команды Александр Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы:
– Зинченко выбыл до завершения сезона, это подтверждено?
– Нет, – ответил Артета.
Ранее также сообщалось о том, что Зинченко пропустит июньские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 мая 2023, 18:41 49
Пресс-служба днепровского клуба опубликовала пост в социальных сетях
Теннис | 11 мая 2023, 21:53 12
София Кенин в двух сетах выиграла у теннисистки без флага
Футбол | 12.05.2023, 09:43
Футбол | 11.05.2023, 20:00
Футбол | 12.05.2023, 12:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.05.2023, 02:23 14
11.05.2023, 20:20 15
11.05.2023, 13:23 28
10.05.2023, 17:08 12
11.05.2023, 10:35 1
11.05.2023, 09:31 1
12.05.2023, 11:35 6
11.05.2023, 11:45 29