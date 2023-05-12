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  4. Есть надежда? Артета не подтвердил, что Зинченко выбыл до конца сезона
Англия
12 мая 2023, 17:45 |
371
0

Есть надежда? Артета не подтвердил, что Зинченко выбыл до конца сезона

Тренер «Арсенала» – о травме украинского полузащитника

12 мая 2023, 17:45 |
371
0
Есть надежда? Артета не подтвердил, что Зинченко выбыл до конца сезона
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не подтвердил информацию о том, что украинский полузащитник команды Александр Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы:

– Зинченко выбыл до завершения сезона, это подтверждено?
– Нет, – ответил Артета.

Ранее также сообщалось о том, что Зинченко пропустит июньские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024.

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Микель Артета Александр Зинченко травма Арсенал Лондон
Источник Twitter
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