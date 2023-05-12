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Чемпионат Европы
12 мая 2023, 04:04 | Обновлено 12 мая 2023, 04:19
116
0

Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах

Футболист «Арсенала» травмировал икроножную мышцу

12 мая 2023, 04:04 | Обновлено 12 мая 2023, 04:19
116
0
Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы икры, которую он получил в матче против «Ньюкасла» (7 мая).

По данным источника, Зинченко также не сможет принять участие в июньских матчах сборной Украины против Северной Македонии и Мальты.

Отметим, что в этом сезоне Александр Зинченко провел 33 матча во всех турнирах на клубном уровне, отличился одним голом и двумя ассистами.

16 и 19 июня сборная Украины проведет матчи против Северной Македонии и Мальты соответственно в отборе на Евро-2024.

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травма Арсенал Лондон сборная Украины по футболу Александр Зинченко
Источник ВЗбирна
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