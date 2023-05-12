Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 21:09 |
2231
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1

Марк Гуаль в последнее время выступал в Польше за «Ягеллонию»

12 мая 2023, 21:09 |
2231
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1
legia.com. Марк Гуаль

Варшавская «Легия» официально объявила о подписании 27-летнего форварда «Днепра-1» Марка Гуаля, который текущий сезон проводит в польской Экстраклассе за «Ягеллонию» на правах аренды.

Соглашение с испанцем оформлено на три года.

По неофициальной информации, Гуаль перешел в «Легию» на правах свободного агента.

Марк Гуаль выдал феерический сезон в элитарном дивизионе польского футбола. На текущий момент форвард забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач в 28 проведенных поединках.

Напомним, «Днепр-1» подписал Гуаля свободным агентом в январе 2022 года, но из-за войны испанец так и не провел за украинскую команду ни одного официального поединка. Он был вынужден перебраться в «Ягеллонию», где и провел последние полтора сезона.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Зари перешел в бразильскую Конкордию
Вернется в Шахтер? Монца приняла решение по поводу Марлона
Журналист: Днепр-1 со следующего сезона вернется на Днепр-Арену
Марк Гуаль Легия Варшава Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Ягеллония
Источник ФК Легия Варшава
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег КУЗНЕЦОВ: «Сейчас Динамо не дотягивает до еврокубков»
Футбол | 12 мая 2023, 15:53 6
Олег КУЗНЕЦОВ: «Сейчас Динамо не дотягивает до еврокубков»
Олег КУЗНЕЦОВ: «Сейчас Динамо не дотягивает до еврокубков»

Экс-защитник «Динамо» – о кризисе в киевском клубе

Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Футбол | 12 мая 2023, 19:17 0
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ

К сожалению, это не помогло выиграть чемпионат

Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Футбол | 12.05.2023, 04:04
Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Футбол | 12.05.2023, 09:22
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
Теннис | 12.05.2023, 11:35
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы
11.05.2023, 20:20 15
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
10.05.2023, 19:59 8
Футбол
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
11.05.2023, 17:51 18
Теннис
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
11.05.2023, 02:23 15
Война
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
11.05.2023, 04:45
Баскетбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Наверное, Ярославский уже отошел от футбола»
10.05.2023, 21:00 8
Футбол
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
Рой ДЖОНС: «Хейни не сравнится с Ломаченко»
11.05.2023, 16:33 2
Бокс
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
Де Дзерби нарасхват. Где окажется экс-тренер Шахтера в следующем сезоне
11.05.2023, 20:00 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности