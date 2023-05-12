ОФИЦИАЛЬНО. Легия объявила о трансфере форварда Днепра-1

Варшавская «Легия» официально объявила о подписании 27-летнего форварда «Днепра-1» Марка Гуаля, который текущий сезон проводит в польской Экстраклассе за «Ягеллонию» на правах аренды.

Соглашение с испанцем оформлено на три года.

По неофициальной информации, Гуаль перешел в «Легию» на правах свободного агента.

Марк Гуаль выдал феерический сезон в элитарном дивизионе польского футбола. На текущий момент форвард забил 15 мячей и отдал 7 результативных передач в 28 проведенных поединках.

Напомним, «Днепр-1» подписал Гуаля свободным агентом в январе 2022 года, но из-за войны испанец так и не провел за украинскую команду ни одного официального поединка. Он был вынужден перебраться в «Ягеллонию», где и провел последние полтора сезона.