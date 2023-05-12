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12 мая 2023, 19:17 | Обновлено 12 мая 2023, 19:45
1947
0

Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ

К сожалению, это не помогло выиграть чемпионат

12 мая 2023, 19:17 | Обновлено 12 мая 2023, 19:45
1947
0
Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
ФК Аль-Айн

«Аль-Айн» украинского тренера Сергея Реброва выиграл матч 26 тура чемпионата ОАЭ против «Аль-Батаеха».

Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут и отметился дублем. Его заменили на 83-й минуте.

Отметим, что «Аль-Айн» еще до этой встречи потерял шансы выиграть чемпионат ОАЭ, финишировав вторым.

Чемпионат ОАЭ. 26 тур

«Аль-Айн» – Аль-Батаех» – 5:2
Голы: Ярмоленко (2, 60), Лаба (20, 45+1), Сантос (79) – Лоренси (53), Абанг (69)

Первый гол Ярмоленко

Второй гол Ярмоленко

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Андрей Ярмоленко Аль-Айн Аль-Батаех чемпионат ОАЭ по футболу Сергей Ребров видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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