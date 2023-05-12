Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ

«Аль-Айн» украинского тренера Сергея Реброва выиграл матч 26 тура чемпионата ОАЭ против «Аль-Батаеха».

Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут и отметился дублем. Его заменили на 83-й минуте.

Отметим, что «Аль-Айн» еще до этой встречи потерял шансы выиграть чемпионат ОАЭ, финишировав вторым.

Чемпионат ОАЭ. 26 тур

«Аль-Айн» – Аль-Батаех» – 5:2

Голы: Ярмоленко (2, 60), Лаба (20, 45+1), Сантос (79) – Лоренси (53), Абанг (69)

Первый гол Ярмоленко

Второй гол Ярмоленко