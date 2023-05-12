Аль-Айн с дублем Ярмоленко выиграл матч последнего тура чемпионата ОАЭ
К сожалению, это не помогло выиграть чемпионат
«Аль-Айн» украинского тренера Сергея Реброва выиграл матч 26 тура чемпионата ОАЭ против «Аль-Батаеха».
Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут и отметился дублем. Его заменили на 83-й минуте.
Отметим, что «Аль-Айн» еще до этой встречи потерял шансы выиграть чемпионат ОАЭ, финишировав вторым.
Чемпионат ОАЭ. 26 тур
«Аль-Айн» – Аль-Батаех» – 5:2
Голы: Ярмоленко (2, 60), Лаба (20, 45+1), Сантос (79) – Лоренси (53), Абанг (69)
Первый гол Ярмоленко
Второй гол Ярмоленко
Final Whistle, @alainfcae 5 and Al Bataeh 2 #alainclub pic.twitter.com/bijB28xtee— Al Ain FC (@alainfcae_en) May 12, 2023
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