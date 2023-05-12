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12 мая 2023, 18:49 | Обновлено 12 мая 2023, 19:42
1675
0

ВИДЕО. Ярмоленко отметился вторым дублем в матче чемпионата ОАЭ

Андрей дважды забил в последнем туре

12 мая 2023, 18:49 | Обновлено 12 мая 2023, 19:42
1675
0
ВИДЕО. Ярмоленко отметился вторым дублем в матче чемпионата ОАЭ
ФК Аль-Айн

12 мая проходит матч 26 тура чемпионата ОАЭ, в котором «Аль-Айн» украинского тренера Сергея Реброва играет с «Аль-Батаехом».

На 60-й минуте украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе, забил второй гол в матче, сделав счет 4:1. Также он поразил ворота соперников на 2-й минуте.

Для Ярмоленко это 23-й матч в текущем чемпионате ОАЭ и 11-й гол. Также в его активе шесть ассистов. В других турнирах он сыграл еще 8 матчей, но результативными действиями не отметился.

Это был второй дубль Андрея в матче чемпионата ОАЭ. Первый он организовал в матче с «Аджманом».

Отметим, что «Аль-Айн» еще до этой встречи потерял шансы выиграть чемпионат ОАЭ. «Аль-Батаех» ведет борьбу за сохранение прописки.

Первый гол Ярмоленко

Второй гол Ярмоленко

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Андрей Ярмоленко Аль-Айн Аль-Батаех чемпионат ОАЭ по футболу видео голов и обзор Сергей Ребров
Источник Sport.ua
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