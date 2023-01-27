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27 января 2023, 17:04 | Обновлено 27 января 2023, 17:24
1789
1

ВИДЕО. Ярмоленко оформил дубль за шесть минут в матче чемпионата ОАЭ

Украинкий вингер провел хороший матч

27 января 2023, 17:04 | Обновлено 27 января 2023, 17:24
1789
1
ВИДЕО. Ярмоленко оформил дубль за шесть минут в матче чемпионата ОАЭ
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

В матче чемпионата ОАЭ вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко оформил дубль в ворота «Аджмана», забив голы на 31-й и 37-й минутах. Кроме того, украинец отметился желтой карточкой и был заменен в перерыве.

У Андрея в сезоне 7 голов и 4 ассиста.

«Аль-Айн», который не слишком удачно выступает в нынешнем сезоне, выиграл со счетом 5:1. Команда занимает в таблице 5-е место, однако плотность такая, что до лидера всего 3 пункта.

Чемпионат ОАЭ. 14-й тур

Аль-Айн - Аджман 5:1
Голы: Лаба, 4, 83 Ярмоленко, 31, 37, Аль-Ахбаби, 70 - Мбонгу, 48

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Аль-Айн Андрей Ярмоленко видео чемпионат ОАЭ по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua
даже визуально видно что Ярмо похудал, стал более поджарым.
видать шейхи намекнули, что на шару платить не подписывались
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