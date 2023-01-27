ВИДЕО. Ярмоленко оформил дубль за шесть минут в матче чемпионата ОАЭ

В матче чемпионата ОАЭ вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко оформил дубль в ворота «Аджмана», забив голы на 31-й и 37-й минутах. Кроме того, украинец отметился желтой карточкой и был заменен в перерыве.

У Андрея в сезоне 7 голов и 4 ассиста.

«Аль-Айн», который не слишком удачно выступает в нынешнем сезоне, выиграл со счетом 5:1. Команда занимает в таблице 5-е место, однако плотность такая, что до лидера всего 3 пункта.

Чемпионат ОАЭ. 14-й тур

Аль-Айн - Аджман 5:1

Голы: Лаба, 4, 83 Ярмоленко, 31, 37, Аль-Ахбаби, 70 - Мбонгу, 48

Le premier but de Yarmolenko !pic.twitter.com/fKCLSOAYml — Al Ain FC France 🇨🇵 (@ALAINFCFRANCE) January 27, 2023