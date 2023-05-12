Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче заключительного тура чемпионата ОАЭ
Другие новости
12 мая 2023, 17:33 | Обновлено 12 мая 2023, 17:36
1480
2

ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче заключительного тура чемпионата ОАЭ

Андрей поразил ворота одного из аутсайдеров

12 мая 2023, 17:33 | Обновлено 12 мая 2023, 17:36
1480
2
ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче заключительного тура чемпионата ОАЭ
ФК Аль-Айн

12 мая проходит матч 26 тура чемпионата ОАЭ, в котором «Аль-Айн» украинского тренера Сергея Реброва играет с «Аль-Батаехом».

Уже на 2-й минуте украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе, открыл счет, ему ассистировал аргентинский полузащитник Матиас Паласиос.

Для Ярмоленко это 23-й матч в текущем чемпионате ОАЭ и 10-й гол. Также в его активе шесть ассистов. В других турнирах он сыграл еще 8 матчей, но результативными действиями не отметился.

Отметим, что «Аль-Айн» еще до этой встречи потерял шансы выиграть чемпионат ОАЭ. «Аль-Батаех» ведет борьбу за сохранение прописки.

По теме:
Дважды в одну реку. Стоит ли Ярмоленко возвращаться в Динамо
Источник: сын Луческу может заменить Реброва на посту наставника Аль-Айна
Источник: Аль-Айн не будет продлевать контракт с Ярмоленко
Андрей Ярмоленко Аль-Айн Аль-Батаех
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Футбол | 12 мая 2023, 04:04 20
Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах
Источник: Зинченко не поможет сборной Украины в июньских матчах

Футболист «Арсенала» травмировал икроножную мышцу

Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Футбол | 12 мая 2023, 09:22 4
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой
Не было такого 46 лет. Барселона станет белой

Каталонцы в будущем сезоне удивят цветом формы

Лео, Париж и Саудовская Аравия. Месси подписал секретное соглашение с ПСЖ
Футбол | 12.05.2023, 12:07
Лео, Париж и Саудовская Аравия. Месси подписал секретное соглашение с ПСЖ
Лео, Париж и Саудовская Аравия. Месси подписал секретное соглашение с ПСЖ
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Теннис | 11.05.2023, 17:51
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Калинина деклассировала россиянку на старте крупного турнира в Риме
Адвокат: «Из-за отстранения Павелко Украину лишили возможности провести ЧМ»
Футбол | 12.05.2023, 15:30
Адвокат: «Из-за отстранения Павелко Украину лишили возможности провести ЧМ»
Адвокат: «Из-за отстранения Павелко Украину лишили возможности провести ЧМ»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Хорошая вышла атака и прекрасное ее завершение!
Ответить
+1
виталий жалыбин
в 1ю лигу пойдет карпаты какието
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
Шевченко сидит на трибунах с Джоковичем, который поддерживает рф в спорте
10.05.2023, 22:52 22
Футбол
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
Впервые в истории. Реал пробился в финал четырех Евролиги, уступая 0:2
11.05.2023, 04:45
Баскетбол
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
Скандал в Мадриде. Организаторов теннисного турнира обвиняют в сексизме
12.05.2023, 11:35 6
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Цыганков раскрылся и надолго не задержится в Жироне»
10.05.2023, 19:59 8
Футбол
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
Двоевластие Шахтера и Днепра-1 сорвалось. Ситуация в таблице УПЛ
11.05.2023, 14:55 7
Футбол
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
Спрячьте все, бл***. Богуслаев попросил включить его в обмен с рф
11.05.2023, 02:23 14
Война
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
ВИДЕО. Днепру-1 дали пенальти, Ротань пошел разбираться и получил красную
11.05.2023, 13:23 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности