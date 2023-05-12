ВИДЕО. Ярмоленко открыл счет в матче заключительного тура чемпионата ОАЭ
Андрей поразил ворота одного из аутсайдеров
12 мая проходит матч 26 тура чемпионата ОАЭ, в котором «Аль-Айн» украинского тренера Сергея Реброва играет с «Аль-Батаехом».
Уже на 2-й минуте украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе, открыл счет, ему ассистировал аргентинский полузащитник Матиас Паласиос.
Для Ярмоленко это 23-й матч в текущем чемпионате ОАЭ и 10-й гол. Также в его активе шесть ассистов. В других турнирах он сыграл еще 8 матчей, но результативными действиями не отметился.
Отметим, что «Аль-Айн» еще до этой встречи потерял шансы выиграть чемпионат ОАЭ. «Аль-Батаех» ведет борьбу за сохранение прописки.
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