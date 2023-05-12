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  4. Владимир ШАРАН: «Неизвестные предлагают игрокам деньги за поражение»
Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 16:21 | Обновлено 12 мая 2023, 16:58
701
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Владимир ШАРАН: «Неизвестные предлагают игрокам деньги за поражение»

Наставник «Миная» сделал шокирующее заявление накануне матча с «Днепром-1»

12 мая 2023, 16:21 | Обновлено 12 мая 2023, 16:58
701
1
Владимир ШАРАН: «Неизвестные предлагают игрокам деньги за поражение»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран накануне матча 26-го тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1» заявил, что неизвестные люди предлагают его подопечным деньги за слив матча.

«В последнее время о судьях говорят больше, чем о самом футболе. В понедельник нам предстоит тяжелый матч с серьезным соперником. Хочется, чтобы болельщики увидели и насладились именно футболом. Честным с объективным судейством. К сожалению, на матче снова не будет системы ВАР. Это плохо. В СМИ сейчас могут вспомнить, что Алексей Деревинский работал на нашей игре против «Александрии», когда соперник забил гол из офсайда. Но это скорее была ошибка бокового, чем главного арбитра. Потому не стоит на этом заострять внимание.

Я хочу сказать о другом. Второй раз за последние две недели нашим игрокам звонят неизвестные люди и предлагают играть нечестно. Звонки были в преддверии матча против «Шахтера», а теперь перед «Днепром-1». Предлагают футболистам деньги за поражение. Мы понимаем, что это не представители клубов. Судя по всему, это люди, которые зарабатывают на ставках или что-нибудь такое. Мы не знаем, кто они, но такие реалии современного футбола», - сказал Шаран.

Матч «Минай» – «Днепр-1» состоится в понедельник, 15 мая. Начало в 13:00.

Напомним, «Днепр-1» и «Шахтер» ведут борьбу за чемпионство. За пять туров до конца сезона «горняки» опережают днепрян на два очка. В 29-м туре лидеры УПЛ проведут личную встречу.

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Владимир Шаран Минай Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу договорные матчи
Источник ФК Минай
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Это Пари Матч звонил  Они в черную начали работать))) шютка)
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