Костюк стартовала с уверенной победы на большом турнире в Риме
Марта немного дала слабинку в начале второго сета, но все же разобралась с Клэр Лю
Украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Риме.
Во втором раунде основы украинка обыграла Клэр Лю из США (№56 WTA).
Рим. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:0, 6:4
Отметим, что во втором сете американка вела со счетом 3:0, но украинка сумела вернуться в игру и довести матч до победы в двух партиях.
Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.
В следующем раунде Костюк сразится против Паулы Бадосы (№35 WTA).
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