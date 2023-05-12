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  4. Костюк стартовала с уверенной победы на большом турнире в Риме
WTA
12 мая 2023, 16:44 | Обновлено 12 мая 2023, 16:46
1243
8

Костюк стартовала с уверенной победы на большом турнире в Риме

Марта немного дала слабинку в начале второго сета, но все же разобралась с Клэр Лю

12 мая 2023, 16:44 | Обновлено 12 мая 2023, 16:46
1243
8
Костюк стартовала с уверенной победы на большом турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

Во втором раунде основы украинка обыграла Клэр Лю из США (№56 WTA).

Рим. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:0, 6:4

Отметим, что во втором сете американка вела со счетом 3:0, но украинка сумела вернуться в игру и довести матч до победы в двух партиях.

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.

В следующем раунде Костюк сразится против Паулы Бадосы (№35 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Stanislav Matusevych
Ніби і впевнена за рахунком перемога, але все одно доволі валідольна. Провал на старті другого сету, жахливі 40% першої подачі за комфортних погодних умов, 7 подвійних при цьому. Далі грати проти своєї колишньої подружки, і з сьогоднішньою подачею там нема чого робити. Найскладніший компонент тенісу в цьому сезоні у Марти розвалюється.
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+4
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Александр Ад
Марту з перемогою!Но з першою подачею треба щось робити
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+3
Павло Бубенко
Марто, ти хоч читаєш коменти на сторінці? Подивися - практично кожний український вболівальник стурбований нікудишніми справами з першою подачею! Невже цей елемент тенісу неможливо кардинально поліпшити?
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+2
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kollekciy
Марту з перемогою. На Бадосу Марта повинна налаштуватися добре, в неї тільки з Пегулою показати гру не виходило. Звичайно те що ще з часів Дубаю в Марти знову повністю пропала подача, це дуже погано.   
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+2
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Игорь Городищев
Іга - так і тшеба !!!!
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+1
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