Костюк стартовала с уверенной победы на большом турнире в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк (№40 WTA) успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

Во втором раунде основы украинка обыграла Клэр Лю из США (№56 WTA).

Рим. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:0, 6:4

Отметим, что во втором сете американка вела со счетом 3:0, но украинка сумела вернуться в игру и довести матч до победы в двух партиях.

Это была третья встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.

В следующем раунде Костюк сразится против Паулы Бадосы (№35 WTA).