7 футболистов, вокруг которых летом будет основная трансферная шумиха

Всего несколько месяцев остается до завершения сезона в подавляющем большинстве европейских футбольных чемпионатов. После этого руководство клубов, в отличие от их игроков, не уйдет в отпуск, а приступит к еще более усердной работе – на трансферном рынке, где всегда есть шанс и возможность продать кого-то ненужного, чтобы купить кого-то потенциально очень ценного.

Очевидно, ближайшим летом мы привычно увидим массу всевозможных слухов и информации о готовящихся громких сделках. Но уже сейчас можно предположить, вокруг каких футболистов будет основная трансферная шумиха…

Гарри Кейн

Возраст: 29 лет

Гражданство: Англия

Клуб: «Тоттенхэм»

Сложно понять, почему один из лучших английских форвардов всех времен (современности так точно) Гарри Кейн продолжает оставаться в «Тоттенхэме». Да, в этом клубе нападающий уже вписал свое имя в историю, став лучшим голеадором «шпор» во все времена, однако к своим 29 годам Гарри не имеет за спиной ни единого серьезного трофея. Да и несерьезного, собственно, тоже…

Уже сейчас в прессе пишут, что Кейн летом будет являться ключевой трансферной целью для «Манчестер Юнайтед». Эрику тен Хагу удалось в первом же своем сезоне создать на «Олд Траффорд» более-менее сплоченную и эффективную команду, однако с результативным и стабильным нападающим у нее есть очевидные проблемы, потому как ранее ставка во многом делалась на Криштиану Роналду.

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Поговаривают, что «красные дьяволы» будут готовы отдать за Кейна 100 миллионов евро. Эта сумма более чем достойная за игрока уровня Гарри, учитывая его возраст и истекающий срок действия контракта. Что правда, последний может опять оказаться камнем преткновения для вероятного отъезда Кейна из «Тоттенхэма». Договор между форвардом и «шпорами» рассчитан до лета 2024 года, и лондонцы могут пойти ва-банк, отказавшись от продажи Гарри нынешним летом, ради очередной обсессии выиграть хоть что-то существенное…

Алексис Макаллистер

Возраст: 24 года

Гражданство: Аргентина

Клуб: «Брайтон»

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Звезда Алексиса Макаллистера взошла на футбольном Олимпе по итогам чемпионата мира-2022 в Катаре, где аргентинский полузащитник оказался одним из отцов итогового триумфа «бело-голубых».

С января 2020 года Макаллистер выступает в Англии за «Брайтон», но эта команда, очевидно, теперь не способна обеспечить удовлетворение карьерных и, возможно, даже финансовых запросов Алексиса. Ожидалось, что практически сразу после завершения ЧМ-2022, в зимнее трансферное окно, аргентинский хавбек покинет «Брайтон» и переберется в более топовый клуб. Тогда главный тренер «чаек» Роберто Де Дзерби, известный в Украине по работе с «Шахтером», выражал надежду, что его клубу удастся сохранить Макаллистера, и в конечном итоге так и произошло.

Алексис абсолютно не расстроился, что его не отпустили на повышение уже в январе. Он продолжил забивать мячи и отдавать результативные передачи, и ныне на его счету уже 7 голов и 1 ассист в 22 матчах АПЛ-2022/23. Контракт хавбека с «Брайтоном» рассчитан до лета 2025 года, и это позволит «чайкам» летом как следует поторговаться со всеми заинтересованными в Макаллистере клубами, чтобы максимально взвинтить сумму потенциального трансфера. А претендентов на Алексиса хватает – это и «Ювентус», и «Манчестер Сити», и «Тоттенхэм», и «Ньюкасл», и даже «Челси» с «Ливерпулем»…

Виктор Осимхен

Возраст: 24 года

Гражданство: Нигерия

Клуб: «Наполи»

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Для Виктора Осимхена, который выступает за «Наполи» с сентября 2020 года, предстоящим летом, вероятно, также наступит самое время для перемены клуба. В текущем сезоне неаполитанская команда великолепно проявляет себя как в национальном чемпионате, где уверенно лидирует и не подпускает близко ни «Интер», ни «Милан», ни «Лацио», ни остальные клубы, так и на европейской арене, где «Наполи» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, причем сделал это впервые в истории.

Сам Осимхен демонстрирует великолепную результативность, и по праву считается одним из лучших форвардов европейского футбола по состоянию на текущий момент. Мощная фактура, отличная скорость и инстинкт форварда-убийцы уже привлекли к Виктору внимание многих топ-клубов континента. Среди наиболее вероятных претендентов на Осимхена называются «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Челси», однако не исключено, что летом к ним может присоединиться кто-то еще.

«Наполи» заплатил за Осимхена «Лиллю» 75 миллионов евро, и имеет контракт с нигерийцем, рассчитанный до лета 2025 года. Тогда неполитанцы значительно переплатили за форварда, и сейчас логично предположить, что также будут требовать от потенциального покупателя очень значительную сумму отступных. А вот сможет и захочет ли кто-то ее выложить – загадка, правильный ответ на которую мы получим по итогам летнего трансферного окна в европейском футболе…

Йошко Гвардиол

Возраст: 21 год

Гражданство: Хорватия

Клуб: «Лейпциг»

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Воспитанник академии загребского «Динамо» Йошко Гвардиол с лета 2021 года выступает в немецкой Бундеслиге за «Лейпциг». «Быки» не пожалели 19 миллионов евро на то, чтобы оформить полноценный выкуп контракта перспективного защитника, и сейчас с лихвой пожинают славные плоды своей смелости.

Гвардиол отлично проявил себя на чемпионате мира-2022 в Катаре, где сборная Хорватии добралась до полуфинала, а затем оказалась сильнее марокканцев в матче за третье место (2:1), причем первый мяч в том матче забил именно Йошко. Также молодой центрбек является лучшим футболистом нынешнего сезона в Бундеслиге по такому показателю как продвижение мяча на минуту владения (6,92).

Неудивительно, что к столь качественному активу уже проявляет интерес немало клубов из топовых лиг Европы. В свое время близко к подписанию Гвардиола даже подходил «Шахтер», но сейчас «горняки» могут лишь кусать локти, что сделка тогда так и не состоялась, а вот ближайшее будущее Йошко, кажется, будет связано с английской Премьер-лигой. Там очень рассчитывает на трансфер Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, хотя пикантности ситуации добавляет тот факт, что ранее сам хорват заявлял о мечте попробовать силы в футболке «Ливерпуля»…

Деклан Райс

Возраст: 24 года

Гражданство: Англия/Ирландия

Клуб: «Вест Хэм»

Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний Деклан Райс профессиональную карьеру игрока начинал в «Вест Хэме», за который к настоящему моменту уже успел сыграть 229 матчей (12 голов, 13 ассистов). Опорный полузащитник является не только капитаном «молотобойцев», но и игроком национальной сборной Англии, хотя в начале своей международной карьеры выступал за юношеские и молодежную команды Ирландии, и даже сыграл три товарищеских поединка за главную сборную этой страны.

Персона Райса вызывает огромный интерес на трансферном рынке английской Премьер-лиги. Практически нет сомнений, что хавбек не покинет Туманный Альбион, но с высокой вероятностью грядущим летом сменит клубную прописку. Дело в том, что Райс, по слухам, уже отклонил несколько предложений от «молотобойцев» о продлении сотрудничества. Срок действия его контракта рассчитан до июля 2024 года, и в ближайшее время руководству «Вест Хэма» придется решать, что делать: продавать лидера команды, либо же оставлять его в команде на следующий сезон, а затем отпустить в другой клуб в статусе свободного агента.

Сам Райс, как утверждают многочисленные британские источники, разочарован отсутствием явного прогресса в результатах «Вест Хэма», и хотел бы попробовать силы в одном из топ-клубов. Прямо сейчас наиболее очевидный вариант для Деклана – это «Арсенал», причем в этом случае игроку даже не придется менять привычное местообитание, и этот фактор также может сыграть в пользу «канониров».

Мэйсон Маунт

Возраст: 24 года

Гражданство: Англия

Клуб: «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом минувшего года, когда Мэйсон Маунт второй раз кряду получил приз лучшему футболисту «Челси» по итогам сезона, мало кто мог себе представить, что спустя двенадцать месяцев в прессе вовсю будут судачить о скором отъезде хавбека из стана «синих». Но нынешние реалии таковы, что Маунт, скорее всего, покинет лондонский клуб уже в ближайшие месяцы…

Дело в том, что контракт Маунта с «синими» рассчитан до лета 2024 года, и сам хавбек не проявляет заинтересованности в его пролонгации. Более того, Мэйсон уже нанял нового агента, перед которым, по слухам, поставил задачу подыскать себе новое место работы и, желательно, сделать это как можно скорее, чтобы Маунт имел возможность провести в новом коллективе полноценную предсезонную подготовку.

В «Челси» пока все еще надеются уговорить Маунта, но учитывая многомиллионные затраты клуба в последние трансферные окна, нельзя исключать, что «синие» в итоге пойдут на продажу хавбека еще и с целью хоть как-то улучшить бухгалтерскую отчетность. Среди потенциальных претендентов на Мэйсона называются все те же хорошо знакомые нам клубы – «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Джуд Беллингем

Возраст: 19 лет

Гражданство: Англия

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

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Нет сомнений, что за 19-летнего вундеркинда дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема летом развернется настоящая трансферная битва между топ-клубами континента. Молодой полузащитник успел хорошо зарекомендовать себя не только в Бундеслиге, но и в рядах сборной Англии на чемпионате мира в Катаре.

Прямо сейчас Беллингем – это, очевидно, самый востребованный игрок европейского футбола. В свои 19 лет Джуд демонстрирует феноменальный уровень зрелости в решении ключевых задач на поле и обладает всесторонним набором навыков, которые продолжает совершенствовать. Например, Беллингем является лидером Бундеслиги по так называемым умным передачам (40), занимает четвертое место по глубоким пасам (40) и третье – по передачам вразрез (49).

Контракт Беллингема с дортмундским клубом рассчитан до лета 2025 года. На Джуда активно претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», причем каждый из этих клубов готов даже пойти на существенные траты – в 150 миллионов евро. Но в самой «Боруссии» пока не готовы к продаже своего лидера, и просят Беллингема провести в Дортмунде еще хотя бы сезон, после чего гарантируют его продажу в тот клуб, который сам для себя пожелает выбрать хавбек. Пока известно, что никакого решения Джуд не принял, и обе возможности (что он останется, либо пожелает уйти) оцениваются в 50 на 50.