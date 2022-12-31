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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Надеюсь, сможем сохранить Макаллистера»
Англия
31 декабря 2022, 14:20 |
303
0

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Надеюсь, сможем сохранить Макаллистера»

Тренер «Брайтона» не хочет терять ключевых игроков

31 декабря 2022, 14:20 |
303
0
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Надеюсь, сможем сохранить Макаллистера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби выразил надежду на то, что клуб сохранить двух ключевых игроков в январе:

«Надеюсь, мы сможем сохранить Мойсеса Кайседо и Алекса Макаллистера в клубе в январе, вот чего я хочу. Я бы хотел сохранить всех наших игроков до конца сезона».

Ранее сообщалось о том, что Макаллистер хочет перейти в «Ювентус». К Кайседо проявляет интерес «Ливерпуль».

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Источник Фабрицио Романо
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