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Италия
29 декабря 2022, 16:38 | Обновлено 29 декабря 2022, 16:53
343
0

Макаллистер готов перейти в Ювентус

24-летний аргентинский хавбек может продолжить карьеру в Серии А

29 декабря 2022, 16:38 | Обновлено 29 декабря 2022, 16:53
343
0
Макаллистер готов перейти в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер был бы не против пополнить ряды туринского «Ювентуса». «Старая синьора» всерьез заинтересована в приобретении 24-летнего хавбека.

Еще неизвестно, в какое трансферное окно «Ювентус» хочет заполучить Макаллистера. Подписать аргентинца зимой будет крайне сложно, ведь «Брайтон» не хочет терять одного из своих лидеров посреди сезона и наверняка попросит астрономическую сумму.

В силу того, что у «Ювентуса» сейчас финансовые проблемы, вряд ли «старая синьора» сможет позволить себе оформить сделку в январе.

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Источник Football-Italia
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