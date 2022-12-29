Макаллистер готов перейти в Ювентус

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер был бы не против пополнить ряды туринского «Ювентуса». «Старая синьора» всерьез заинтересована в приобретении 24-летнего хавбека.

Еще неизвестно, в какое трансферное окно «Ювентус» хочет заполучить Макаллистера. Подписать аргентинца зимой будет крайне сложно, ведь «Брайтон» не хочет терять одного из своих лидеров посреди сезона и наверняка попросит астрономическую сумму.

В силу того, что у «Ювентуса» сейчас финансовые проблемы, вряд ли «старая синьора» сможет позволить себе оформить сделку в январе.