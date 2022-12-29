Де Дзерби не хочет его отпускать. Гранду АПЛ интересен игрок Брайтона

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» заинтересовался полузащитником «Брайтоном» Мойсесом Кайседо.

Сообщается, что наставник «чаек» Де Дзерби не собирается отпускать игрока. Однако, если за него будет предложено 70 миллионов евро, то «Брайтон» может вступить в переговоры.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 14 матчей в АПЛ, в которых отметился одним голом.

Отметим, что Кайседо играл на ЧМ-2022 по футболу за Эквадор и даже забил в ворота Сенегала.