Чемпионат мира29 ноября 2022, 18:30 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:00
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ВИДЕО. Эквадор забил Сенегалу и временно вышел на 2-е место в группе
Мойсес Кайседо забил на 68-й минуте
29 ноября 2022, 18:30 | Обновлено 29 ноября 2022, 19:00
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Сегодня, 29 ноября, проходит матч 3-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Сенегала и Эквадора.
На 44-й минуте игры игрок английского «Уотфорда» Исмаила Сарр открыл счет в матче и вывел Сенегал вперед. Форвард успешно реализовал 11-метровый. На 68-й минуте Мойсес Кайседо забил за Эквадор и временно вывел команду на второе место в группе А.
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Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.
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