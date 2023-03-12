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  4. Кейн – приоритетная трансферная цель Манчестер Юнайтед
Англия
12 марта 2023, 11:44 |
426
1

Кейн – приоритетная трансферная цель Манчестер Юнайтед

Переход может состояться летом

12 марта 2023, 11:44 |
426
1
Кейн – приоритетная трансферная цель Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определили приоритетную трансферную цель клуба на лето. По информации английских СМИ, это форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Трансфер может обойтись «Манчестер Юнайтед» в 100 миллионов фунтов. Клуб может позволить себе потратить такую сумму, но тогда других трансферов летом «Красные дьяволы», скорее всего, осуществить не смогут.

Кроме «Манчестер Юнайтед», интерес к Кейну проявляет мюнхенская «Бавария».

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Эрик тен Хаг Гарри Кейн Тоттенхэм Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Источник The Mirror
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Комментарии 1
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pol-55
Давай Гаррі,в МС зірвалось,дуй в МЮ,а то той скряга Д.Леві дістав зі своєю чихардою з тренерами,а останній ще й триндить що немає лідера,але якого хочуть всі відомі клуби.
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