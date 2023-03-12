Англия12 марта 2023, 11:44 |
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Кейн – приоритетная трансферная цель Манчестер Юнайтед
Переход может состояться летом
12 марта 2023, 11:44 |
426
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определили приоритетную трансферную цель клуба на лето. По информации английских СМИ, это форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
Трансфер может обойтись «Манчестер Юнайтед» в 100 миллионов фунтов. Клуб может позволить себе потратить такую сумму, но тогда других трансферов летом «Красные дьяволы», скорее всего, осуществить не смогут.
Кроме «Манчестер Юнайтед», интерес к Кейну проявляет мюнхенская «Бавария».
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Комментарии 1
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Давай Гаррі,в МС зірвалось,дуй в МЮ,а то той скряга Д.Леві дістав зі своєю чихардою з тренерами,а останній ще й триндить що немає лідера,але якого хочуть всі відомі клуби.
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