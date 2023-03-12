Кейн – приоритетная трансферная цель Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определили приоритетную трансферную цель клуба на лето. По информации английских СМИ, это форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Трансфер может обойтись «Манчестер Юнайтед» в 100 миллионов фунтов. Клуб может позволить себе потратить такую сумму, но тогда других трансферов летом «Красные дьяволы», скорее всего, осуществить не смогут.

Кроме «Манчестер Юнайтед», интерес к Кейну проявляет мюнхенская «Бавария».