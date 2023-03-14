Гвардиол для Гвардиолы. Манчестер Сити – главный претендент на игрока
Будет много конкурентов из АПЛ
По информации СМИ, «Манчестер Сити» остается главным претендентом на защитника «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.
Наставник манчестерской команды Хосеп Гвардиола настаивает на приобретении 21-летнего игрока, который на длительный срок может закрыть вопросы в центральной зоне.
Однако на Гвардиола претендуют и другие гранды АПЛ.
Ранее в «Лейпциге» заявили, что ожидают видеть Йошко в своей команде еще минимум один сезон. В нынешнем сезоне игрок провел 30 матчей и забил 3 гола.
Сегодня в матче плей-офф «Манчестер Сити» - «Лейпциг» Гвардиола еще раз сможет оценить уровень футболиста.
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