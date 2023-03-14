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Англия
14 марта 2023, 18:53 | Обновлено 14 марта 2023, 19:04
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Гвардиол для Гвардиолы. Манчестер Сити – главный претендент на игрока

Будет много конкурентов из АПЛ

14 марта 2023, 18:53 | Обновлено 14 марта 2023, 19:04
360
0
Гвардиол для Гвардиолы. Манчестер Сити – главный претендент на игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

По информации СМИ, «Манчестер Сити» остается главным претендентом на защитника «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.

Наставник манчестерской команды Хосеп Гвардиола настаивает на приобретении 21-летнего игрока, который на длительный срок может закрыть вопросы в центральной зоне.

Однако на Гвардиола претендуют и другие гранды АПЛ.

Ранее в «Лейпциге» заявили, что ожидают видеть Йошко в своей команде еще минимум один сезон. В нынешнем сезоне игрок провел 30 матчей и забил 3 гола.

Сегодня в матче плей-офф «Манчестер Сити» - «Лейпциг» Гвардиола еще раз сможет оценить уровень футболиста.

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Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Пеп Гвардиола
Источник Фабрицио Романо
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