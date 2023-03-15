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  4. 50 на 50. Беллингем скоро решит, стоит ли оставаться в Боруссии Д
Германия
15 марта 2023, 14:55 |
216
0

50 на 50. Беллингем скоро решит, стоит ли оставаться в Боруссии Д

Клуб просит игрока остаться еще на сезон

15 марта 2023, 14:55 |
216
0
50 на 50. Беллингем скоро решит, стоит ли оставаться в Боруссии Д
Sky Sports. Джуд Беллингем

По информации немецких СМИ, во время паузы на матчи сборных ведущий хавбек «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем примет решение, стоит ли оставаться в команде еще на один сезон.

На 19-летнего игрока претендуют «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», однако Дортмунд просит Джуда провести в команде еще один сезон и уйти летом 2024 года.

Сообщается, что пока что шансы 50 на 50 на оба варианта.

В нынешнем сезоне Беллингем провел 33 матча, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

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Джуд Беллингем Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Сити трансферы
Источник Sky Germany
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