Германия15 марта 2023, 14:55 |
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50 на 50. Беллингем скоро решит, стоит ли оставаться в Боруссии Д
Клуб просит игрока остаться еще на сезон
15 марта 2023, 14:55 |
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По информации немецких СМИ, во время паузы на матчи сборных ведущий хавбек «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем примет решение, стоит ли оставаться в команде еще на один сезон.
На 19-летнего игрока претендуют «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», однако Дортмунд просит Джуда провести в команде еще один сезон и уйти летом 2024 года.
Сообщается, что пока что шансы 50 на 50 на оба варианта.
В нынешнем сезоне Беллингем провел 33 матча, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.
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