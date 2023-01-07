Гвардиол назвал клуб своей мечты. Он из АПЛ

Хорватский защитник немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол признался, что считает английский «Ливерпуль» клубом своей мечты.

«Мой клуб мечты? Определенно «Ливерпуль». Я посмотрел огромное количество их матчей еще с того момента, когда был маленьким и смотрел футбол с отцом. Мы следили за каждым сезоном «Ливерпуля», подмечая все детали. Это тот клуб, который навсегда останется в моем сердце», – рассказал Гвардиол.

20-летний Йошко Гвардиол защищает цвета «РБ Лейпциг» с июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что подписать хорвата может мадридский «Реал».