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Англия
07 января 2023, 13:20 | Обновлено 07 января 2023, 13:47
859
0

Гвардиол назвал клуб своей мечты. Он из АПЛ

Хорват сделал признание

07 января 2023, 13:20 | Обновлено 07 января 2023, 13:47
859
0
Гвардиол назвал клуб своей мечты. Он из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

Хорватский защитник немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол признался, что считает английский «Ливерпуль» клубом своей мечты.

«Мой клуб мечты? Определенно «Ливерпуль». Я посмотрел огромное количество их матчей еще с того момента, когда был маленьким и смотрел футбол с отцом. Мы следили за каждым сезоном «Ливерпуля», подмечая все детали. Это тот клуб, который навсегда останется в моем сердце», – рассказал Гвардиол.

20-летний Йошко Гвардиол защищает цвета «РБ Лейпциг» с июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что подписать хорвата может мадридский «Реал».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Йошко Гвардиол
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