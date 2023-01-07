Гвардиол назвал клуб своей мечты. Он из АПЛ
Хорват сделал признание
Хорватский защитник немецкого «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол признался, что считает английский «Ливерпуль» клубом своей мечты.
«Мой клуб мечты? Определенно «Ливерпуль». Я посмотрел огромное количество их матчей еще с того момента, когда был маленьким и смотрел футбол с отцом. Мы следили за каждым сезоном «Ливерпуля», подмечая все детали. Это тот клуб, который навсегда останется в моем сердце», – рассказал Гвардиол.
20-летний Йошко Гвардиол защищает цвета «РБ Лейпциг» с июля 2021 года.
Ранее сообщалось, что подписать хорвата может мадридский «Реал».
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