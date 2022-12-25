Реал – главный претендент на подписание Гвардиола

Мадридский «Реал» лидирует в гонке за защитником «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиолом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Сам Гвардиол хочет перейти именно в «Реал». «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» предлагают 20-летнему хорвату более выгодные финансовые условия, но приоритет для игрока – переезд в Мадрид.

В нынешнем сезоне на счету Гвардиола 1 гол в 19 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Трансферная стоимость защитника оценивается в 75 миллионов евро.