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Испания
25 декабря 2022, 17:22 | Обновлено 25 декабря 2022, 18:19
504
0

Реал – главный претендент на подписание Гвардиола

Защитник «РБ Лейпциг» пользуется большим спросом

25 декабря 2022, 17:22 | Обновлено 25 декабря 2022, 18:19
504
0
Реал – главный претендент на подписание Гвардиола
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

Мадридский «Реал» лидирует в гонке за защитником «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиолом. Об этом сообщают испанские СМИ.

Сам Гвардиол хочет перейти именно в «Реал». «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» предлагают 20-летнему хорвату более выгодные финансовые условия, но приоритет для игрока – переезд в Мадрид.

В нынешнем сезоне на счету Гвардиола 1 гол в 19 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Трансферная стоимость защитника оценивается в 75 миллионов евро.

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Источник Marca
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