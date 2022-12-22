Гвардиол может перейти в Реал
В подписании хорватского защитника заинтересован лично президент «сливочных» Флорентино Перес
Защитник «РБ Лейпциг» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в «Реале».
Мадридский клуб является одним из основных претендентов на 20-летнего футболиста. В его подписании заинтересован лично президент «Реала» Флорентино Перес.
Отмечается, что «сливочные» рассматривают Гвардиола в качестве игрока основного состава, который заменит Ферлана Менди и займет место Давида Алабы в центре защиты, в то время как австриец будет играть на левом фланге обороны.
На минувшем чемпионате мира в Катаре Гвардиол без замен отыграл все 7 матчей, отличился забитым мячом и завоевал бронзу в составе сборной Хорватии.
Ранее сообщалось, что Модрич может воссоединиться с экс-наставником «Реала».
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