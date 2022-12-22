Гвардиол может перейти в Реал

Защитник «РБ Лейпциг» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в «Реале».

Мадридский клуб является одним из основных претендентов на 20-летнего футболиста. В его подписании заинтересован лично президент «Реала» Флорентино Перес.

Отмечается, что «сливочные» рассматривают Гвардиола в качестве игрока основного состава, который заменит Ферлана Менди и займет место Давида Алабы в центре защиты, в то время как австриец будет играть на левом фланге обороны.

На минувшем чемпионате мира в Катаре Гвардиол без замен отыграл все 7 матчей, отличился забитым мячом и завоевал бронзу в составе сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, что Модрич может воссоединиться с экс-наставником «Реала».