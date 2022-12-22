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Испания
22 декабря 2022, 02:20 |
109
0

Гвардиол может перейти в Реал

В подписании хорватского защитника заинтересован лично президент «сливочных» Флорентино Перес

22 декабря 2022, 02:20 |
109
0
Гвардиол может перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

Защитник «РБ Лейпциг» и сборной Хорватии Йошко Гвардиол может продолжить карьеру в «Реале».

Мадридский клуб является одним из основных претендентов на 20-летнего футболиста. В его подписании заинтересован лично президент «Реала» Флорентино Перес.

Отмечается, что «сливочные» рассматривают Гвардиола в качестве игрока основного состава, который заменит Ферлана Менди и займет место Давида Алабы в центре защиты, в то время как австриец будет играть на левом фланге обороны.

На минувшем чемпионате мира в Катаре Гвардиол без замен отыграл все 7 матчей, отличился забитым мячом и завоевал бронзу в составе сборной Хорватии.

Ранее сообщалось, что Модрич может воссоединиться с экс-наставником «Реала».

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Источник Fichajes.com
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