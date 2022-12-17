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  4. Модрич может воссоединиться с экс-наставником Реала
Испания
17 декабря 2022, 05:56 |
165
0

Модрич может воссоединиться с экс-наставником Реала

На хорвата появился претендент

17 декабря 2022, 05:56 |
165
0
Модрич может воссоединиться с экс-наставником Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич находится в сфере интересов римской «Ромы».

Главный тренер «волков» Жозе Моуринью, который с 2010 по 2013 год руководил мадридцами, ходатайствовал перед руководством «Ромы» что до изучения возможность приглашения Модрича в команду. Речь идет о подписании игрока летом будущего 2023 года, когда у него завершится срок действия соглашения с «Реалом».

В нынешнем сезоне на счету Луки Модрича за «Реал» во всех турнирах 18 матчей и 5 голов.

Ранее сообщалось, что Модрич стала автором исторического достижения чемпионатов мира.

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Источник DefensaCentral
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