Модрич может воссоединиться с экс-наставником Реала

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич находится в сфере интересов римской «Ромы».

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Главный тренер «волков» Жозе Моуринью, который с 2010 по 2013 год руководил мадридцами, ходатайствовал перед руководством «Ромы» что до изучения возможность приглашения Модрича в команду. Речь идет о подписании игрока летом будущего 2023 года, когда у него завершится срок действия соглашения с «Реалом».

В нынешнем сезоне на счету Луки Модрича за «Реал» во всех турнирах 18 матчей и 5 голов.

Ранее сообщалось, что Модрич стала автором исторического достижения чемпионатов мира.