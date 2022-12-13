Модричу покорилось историческое достижение на ЧМ

37-летний Лука Модрич начал в стартовом составе сборной Хорватии матч 1/2 финала ЧМ-2022 с командой Аргентины.

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Таким образом, Модрич стал первым футболистом, начиная с ЧМ-1990, который в возрасте 37+ лет вышел в старте своей команды в шести поединках на одном мундиале. Тогда такое достижение покорилось вратарю сборной Англии Питеру Шилтону.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия.