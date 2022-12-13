Чемпионат мира13 декабря 2022, 21:45 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:11
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Модричу покорилось историческое достижение на ЧМ
Хорватский полузащитник принимает участие в полуфинале мундиаля-2022 с Аргентиной
13 декабря 2022, 21:45 | Обновлено 13 декабря 2022, 22:11
1461
0
37-летний Лука Модрич начал в стартовом составе сборной Хорватии матч 1/2 финала ЧМ-2022 с командой Аргентины.
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Таким образом, Модрич стал первым футболистом, начиная с ЧМ-1990, который в возрасте 37+ лет вышел в старте своей команды в шести поединках на одном мундиале. Тогда такое достижение покорилось вратарю сборной Англии Питеру Шилтону.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Аргентина – Хорватия.
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