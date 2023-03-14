Готовы рисковать. Тоттенхэм не продаст Кейна, несмотря на контракт

По информации Sky Sports, «Тоттенхэм» будущим летом не готов продать своего топ-форварда Гарри Кейна, несмотря на то, что контракт игрока завершается после сезона 2023/24.

Даже если не удастся договориться с Кейном о новом контракте, клуб не будет думать о продаже футболиста. Сообщается, что многое в планах игрока зависит от того, выйдет ли команда в Лигу чемпионов, а также от ситуации с тренером.

Вероятно, Антонио Конте покинет команду.

В АПЛ главным претендентом на Кейна считается «Манчестер Юнайтед», а среди заграничных команд называлась «Бавария».

Недавно Кейн стал лучшим бомбардиром в истории клуба.