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Англия
14 марта 2023, 20:28 |
364
0

Готовы рисковать. Тоттенхэм не продаст Кейна, несмотря на контракт

Рискуют потерять бесплатно

14 марта 2023, 20:28 |
364
0
Готовы рисковать. Тоттенхэм не продаст Кейна, несмотря на контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

По информации Sky Sports, «Тоттенхэм» будущим летом не готов продать своего топ-форварда Гарри Кейна, несмотря на то, что контракт игрока завершается после сезона 2023/24.

Даже если не удастся договориться с Кейном о новом контракте, клуб не будет думать о продаже футболиста. Сообщается, что многое в планах игрока зависит от того, выйдет ли команда в Лигу чемпионов, а также от ситуации с тренером.

Вероятно, Антонио Конте покинет команду.

В АПЛ главным претендентом на Кейна считается «Манчестер Юнайтед», а среди заграничных команд называлась «Бавария».

Недавно Кейн стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

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Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Гарри Кейн
Источник Sky Sports
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