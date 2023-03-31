Украина устроит бойкот рашистским спортсменам, Лома посмотрел в глаза Хейни
Главные новости за 30 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 марта.
1. Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
Олег Немчинов: украинцы будут участвовать в отборе на ОИ-2024 только без рф
2A. ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
Боксеры провели пресс-конференцию, поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе
2B. ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
Украинский боксер считает, что его ожидает очень сложный поединок с Хейни
3. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с испанским защитником
25-летний Роберто Корраль играл за испанский «Вальядолид» и польскую «Корону»
4. Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Дело «Шахтер против ФИФА» набирает обороты
5. С Шахтером сыграет. Буяльский получил 3-матчевую дисквалификацию
КДК УАФ вынес свой вердикт
6. ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
Украинец заинтересован в переходе Райса к «канонирам»
7. Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»
Украинец уверен в своем успехе
8. Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Кипер «Шахтера» вместе с Гэвином Базуну делит первую строчку
9. All-In от CBF. Как Бразилия при выборе тренера оказалась похожей на Украину
Рассказываем о раскладах, предшествующих назначению наставника «селесао»
10. От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч
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