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31 марта 2023, 07:30 | Обновлено 31 марта 2023, 07:39
912
1

Украина устроит бойкот рашистским спортсменам, Лома посмотрел в глаза Хейни

Главные новости за 30 марта на Sport.ua

31 марта 2023, 07:30 | Обновлено 31 марта 2023, 07:39
912
1
Украина устроит бойкот рашистским спортсменам, Лома посмотрел в глаза Хейни
BoxingScene. Василий Ломаченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 марта.

1. Украинское правительство приняло решение о бойкоте соревнований с рашистами
Олег Немчинов: украинцы будут участвовать в отборе на ОИ-2024 только без рф

2A. ВИДЕО. Вася в футболке с Иисусом. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
Боксеры провели пресс-конференцию, поединок состоится 20 мая в Лас-Вегасе

2B. ЛОМАЧЕНКО: «Это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира»
Украинский боксер считает, что его ожидает очень сложный поединок с Хейни

3. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал контракт с испанским защитником
25-летний Роберто Корраль играл за испанский «Вальядолид» и польскую «Корону»

4. Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Дело «Шахтер против ФИФА» набирает обороты

5. С Шахтером сыграет. Буяльский получил 3-матчевую дисквалификацию
КДК УАФ вынес свой вердикт

6. ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
Украинец заинтересован в переходе Райса к «канонирам»

7. Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»
Украинец уверен в своем успехе

8. Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Кипер «Шахтера» вместе с Гэвином Базуну делит первую строчку

9. All-In от CBF. Как Бразилия при выборе тренера оказалась похожей на Украину
Рассказываем о раскладах, предшествующих назначению наставника «селесао»

10. От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч
К 60-летию легенды вспоминаем три года, когда его игра вызывала резонанс

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Источник Sport.ua
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Andre Leon
.....ПРИЙШОВ ЧАС ПОЛУЧИТИ ПО..........ЛУ  ЛОМАЧЕНКУ І З ГАНЬБОЮ ПОЇХАТИ ДО БРАТІВ ПОПІВ В МОСКОВІЮ....
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