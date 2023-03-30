От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч

30 марта, как раз на Теплого Алексея олимпийский чемпион и вице-чемпион Европы Алексей Михайличенко празднует свой юбилей. Говоря о достижениях Михайличенко-игрока, нельзя обойти вниманием уникальность его наградной коллекции. Единственный из наших футболистов, кто в 1988 г. приложился к успеху сборных и на олимпиаде, и на Euro. Первый в мире игрок, ставший три года подряд чемпионом трех разных (и не последних в футбольном отношении) стран. А, собственно, со своими клубными командами из этих стран он добывал национальное чемпионское «золото» целых семь сезонов подряд. Поэтому 1990-е для Михайличенко – это путь непрерывных триумфов. В сущности, его можно назвать первым из наших легионеров, у кого получилось построить выдающуюся игровую карьеру в Западной Европе.

Но заострить внимание хочу немного на другом. Как вы считаете, кто из наших футболистов больше всего номинировался на «Золотой мяч»? Ну, собственно, ответ не слишком сложен. Рекордсменом здесь является Андрей Шевченко, который был выдвинут 8 раз на получение почетного приза. Были у легендарного форварда и завоевание награды, и места в тройке, в десятке, и годы, когда, несмотря на выдвижение, за него не было отдано голосов. 4 раза номинировали на «Золотой мяч» Олега Блохина и Александра Заварова. А вот дальше в этом списке среди наших игроков – Алексей Михайличенко, трижды оказывавшийся среди номинантов. Иной скептик бы здесь язвительно пожурил настоящее и патетически вопросил: мол, а кто из нынешних наших игроков может войти в число номинантов хоть раз? Такие исполнители есть (хотя и…), но сейчас – не об этом. О них – в другой раз. А сегодня, к юбилейной дате хочу вспомнить те лучшие сезоны Михайличенко-игрока, когда он был удостоен признания футбольной Европы.

1988: от Мюнхена до Сеула

Тот сезон воистину сказочен для Алексея! Гол англичанам на Euro, 5 забитых голов на победной Олимпиаде в Сеуле, заработанный в финале против бразильцев пенальти и красная карточка для сфолившего на киевлянине оппонента. Ну, и вдохновенная игра на внутренней арене, чего уж там. О ней как-то вспоминают меньше, учитывая значимость международных побед, а зря, как по мне. Одной из самых ярких побед динамовцев в чемпионате тогда стала виктория над московскими автозаводцами. 79 000 зрителей на Республиканском стадионе (ныне – НСК «Олимпийский») в очень теплый весенний день стали свидетелями блицкрига. Уже в первом тайме в ворота гостей было забито 3 мяча, а начало разгрома уже на 3-й минуте матча положил именно Михайличенко мощным ударом метров с 18-ти. Тогда он сформировал пару нападающих с Олегом Протасовым (Игорь Беланов получил травму и не участвовал в матче), и был очень эффективен в этой роли. Мне почему-то очень остро запомнилась и домашняя победа киевлян на финише того сезона над московскими одноклубниками. Долгое время команда Лобановского уступала в счете, однако в конце игры усилиями Андрея Канчельскиса (да, этот нынешний россиянин, который теперь в общении с тамошними медийщиками периодически отмечается нелояльными к Украине заявлениями, когда-то забивал за киевлян) и Алексея Михайличенко добились важной победы. Почему вспомнился именно тот гол Алексея с пенальти? Последняя минута, нервное напряжение, и абсолютно идеально пробитый 11-метровый, собственно, самим Алексеем и заработанный. Левой ногой, мощно, точнехонько в угол. И, кстати, показательно, что удар с точки доверили не штатному динамовскому пенальтисту Игорю Беланову (вероятно, его ошибка в финале Euro еще была в памяти), а именно Алексею.



ФК Динамо

В конце концов, по итогам года, Михайличенко стал 4-м в голосовании на «Золотой мяч», уступив лишь звездному оранжевому трио: Марко ван Бастену, Руду Гуллиту и Франку Райкарду. Последнему, к слову, всего четырьмя очками. В свою очередь Алексей опередил тогда другого звездного нидерландца, нынешнего тренера Оранье Роналда Кумана на два балла. Ну и как вишенка на том торте-лакомстве-1988 для Михайличенко – признание лучшим футболистом Украины (второй год подряд, к слову) и СССР. А если подытожить тот год, то можно заключить: Алексей твердо стал одним из лидеров «Динамо».

1989: впереди Мальдини и Линекера

Если в 1988-м Михайличенко просто не мог не оказаться среди лауреатов сезона, учитывая выдающиеся командные победы и весомый собственный вклад в них, то в 1989-м он попал в список соискателей «Золотого мяча» вопреки всему. Ведь не секрет, что тогда даже самые дотошные футбольные газетчики не имели возможности наблюдать за иностранными чемпионатами, и прекрасная игра Алексей в составе «Динамо» на внутренней арене (несмотря на не слишком успешную игру команды) могла и пройти мимо внимания голосовавших европейцев. Тем не менее, 12-е место он занял, опередив в частности таких звезд как испанец Мичел, будущий герой финала мундиаля немец Андреас Бреме, харизматичный ливерпудлианец Джон Барнс, а также «миланист» Паоло Мальдини и англичанин Гари Линекер.

Тот сезон для киевлян получился неудачным, однако Михайличенко в ряде матчей выходил на поле с капитанской повязкой. После Euro-88, по словам Анатолия Бышовца, Михайличенко стал «сильнее, опытнее, искушеннее». И статус действующего 4-го по классификации France Fotball игрока Европы – весомая вещь! В частности, мне особенно вспоминается поединок киевлян с «Араратом» уже в конце сезона. Шансов на чемпионство – нет, мелкий осенний надоедливый дождик, зрителей – минимум (ну, по меркам того времени, 16 000 – это действительно мизер), однако игра киевлян тогда вызвала настоящее оживление динамовской торсиды, и чуть ли не впервые в том сезоне весь стадион единопорывно скандировал: «Ди-на-мо», «Ди-на-мо»! А я в том сезоне с трибун видел практически все домашние игры киевлян, кроме одной – той, в которой динамовцы проиграли «Спартаку» 1:4 в присутствии 100-тысячной аудитории. Не могу сказать, что Михайличенко тогда с «Араратом» был лучшим на поле, но он капитанствовал в той команде, и это, мне кажется, дало себя знать. Да и капитанство Алексея в тогдашних еврокубковых матчах также незабываемо!



ФК Динамо

И еще одно воспоминание о том годе. В конце августа восстанавливавшийся от повреждения Михайличенко вышел на поле в составе динамовского дубля на матч против волгоградского «Ротора». Так случилось, что матч стал единственной игрой дубля того сезона, который я наблюдал с трибун уютной динамовской арены. Так вот: такую ​​вдохновенную игру Михайличенко, как в тот вечер, еще я видел, наверное, во время знаменитого матча против «Зенита» в 1986 г., когда Алексей четырежды поразил ворота питерцев. А дублю «Ротора» Алексей тогда забил трижды! Понимаю, что следует учитывать уровень оппонента, однако, если говорить об эмоции, то тогда я был под настоящим впечатлением от, как казалось, в общем-то рядового футбольного события.

И все же: голосование европейцев за Михайличенко в 1989-м – это инерция предыдущего года или оценка именно усилий Лесика в описываемом году? По-моему, те, кто безапелляционно утверждает об инерции, не правы, а Алексей действительно выделялся с лучшей стороны на фоне в целом не особенно мощной игры клуба.

1991: от Генуи до Глазго

В том году Алексей разделил 21-е место в голосовании France Football. Примечательно, что начало года он провел в итальянской «Сампдории» и стал в ее составе чемпионом страны, а во второй половине года уже защищал цвета шотландского «Рейнджерс», сделав вместе с командой отличный задел для предстоящего чемпионства.

Тогда, в позднесоветскую пору мы продолжали жадно ловить любую зарубежную информацию, не имея возможности ни собственными глазами с трибун зарубежных стадионов, ни с экранов своих телевизоров (3 стандартных телеканала для советского человека – совковая мизерия) созерцать вожделенное футбольное зрелище. Однако уже в Интернет-эпоху стало возможным увидеть видео с итальянских и шотландских стадионов того времени. Вот и имеем возможность оценить успехи Алексея в дальних палестинах.

Примечательно, что в чемпионском для «блучеркьяти» сезоне-1990/91 Михайличенко провел суперскую игру (и забивал, и делал ассисты, и вообще вел игру) за «Сампдорию» против «Пизы», которую в тот сезон тренировал… Мирча Луческу. Правда, именно в том матче игрой руководил не он, а Лука Джаннини. Незадолго до окончания сезона румынского специалиста уволили из пизанского клуба из-за неудовлетворительных результатов. А «Башни», к слову, в том сезоне вылетели из серии А. Если же говорить непосредственно о 1991 г., то Михайличенко точным ударом поставил победную точку (3:0 стал счет!) в победном для будущего чемпиона выездном матче в заснеженной Болонье.

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«Не анархист!»

Конечно, не только упомянутые сезоны удались Алексею. В феерическом для всего «Динамо» 1986 г. он стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате! В менее удачном 1987 г. был, мне кажется, лучшим в полуфинальных кубкочемпионских поединках с «Порту». Через неделю после досадного киевского поражения от «драконов» Алексей дебютировал в составе сборной в матче против ГДР. «Ему удалось оставить в раздевалке и волнение, неизбежно сопутствующее официальной игре, и воспоминания о незабитых неделей ранее мячах в ворота «Порту» в полуфинале Кубка чемпионов», – отмечал Лобановский. Та неделя между теми двумя играми запомнилась резкими изменениями в киевской погоде. Заснежило тогда изрядно! Уйма снега выпала на Златоверхий! Может, это, а также горечь разочарования после поражения любимого клуба в еврокубке повлияло на киевлян-болельщиков, и они не заполнили стадион на сборную – «только» 95 000 зрителей.

«Играет в свое удовольствие, но не анархист – всегда помнит, что рядом с ним команда», – Валерий Лобановский метко, как никто другой, умеет несколькими словами описать игрока, в том числе в этом случае нынешнего юбиляра.

Если говорить об игровых добродетелях Михайличенко, то меня, прежде всего, восхищал колоссальный объем работы, который он выполнял на футбольном поле. Сыграть в отборе в центре поля (увеличить объем тела, как теперь говорят, но не за счет рук, а за счет ног!) – пожалуйста, отдать длинный разрезной пас во время контратак – не проблема, удары с обеих ног – к вашим услугам, искусная игра на втором этаже – также среди характеристик, подкараулить ошибку кипера и умело сыграть на добивании – пожалуйста (например, матч «Динамо» – «Баник» в 1989-м), прикрыть мяч корпусом, заработать опасный штрафной, подсадить противника на карточку – без проблем, сыграть на острие – также возможно, почему нет! Эгоизм на футбольном поле? Отнюдь не о нем. Умением не жадничать, увидеть партнера в выгодной позиции Алексей также не был обделен. Он стал едва ли не единственным игроком из звездных команд Лобановского 1970–1980-х гг., который нашел и как можно лучше проявил себя за пределами родины. Италия и Шотландия – дальние дали для выходцев из СССР. Другой образ жизни, мышления, мировосприятия, совсем иные, как тогда говорили, общественно-политические формации, строй, да и другой футбол, в конце концов. И киевлянин не затерялся ни на итальянских, ни на шотландских стадионах. Возможно, немного жаль, что не задержался в Италии, ведь серия А тогда, безусловно, была сильнейшей лигой в мире. Но с другой стороны трижды подряд выиграть три разных чемпионата – крайне редкий случай на футбольном веку. И переход в «Рейнджерс» отнюдь не безрезультатен! Запомнился голом (с пенальти, своими усилиями и заработанного) парень из Борщаговки глазвегианцам еще по очному поединку с киевлянами осенью 1987 г. Важно и то, что, по-моему, стиль игры Михайличенко был одновременно и итальянским (умение строго придерживаться определенной на игру тактики, заложенное Валерием Лобановским, и Анатолий Бышовец приобщился, чего там скрывать), и британским (жажда борьбы, неуступчивость, хорошая игра головой). Универсализм такого рода (как Валерий Лобановский характеризовал Лесика, «его диапазон – от ворот до ворот, от боковой линии – до боковой»), случается не так уж часто.

Молодые люди, которые не помнят Михайличенко-игрока, частенько нарекают Михайличенко-тренеру: мол, до чего довел «Динамо»! Имеется в виду, безусловно, его вторая каденция в родном клубе. О первой, куда более успешной, люди с короткой памятью забыли, а некоторые из-за слишком юного возраста, и не смогут вспомнить ее. Как, собственно, и его, в общем, успешную тренерскую работу с украинской молодежкой. И как игрок, и как тренер первой сборной он обыгрывал сборную Англии (пусть и не слишком мотивированную). Ни один из других тренеров с национальной сборной Украины не наносил поражения сборной Англии! В 1988 г. победу одержала все-таки сборная другой страны, хотя под руководством украинца и более чем на две трети – 9 из 13 игроков – составленная ​​из украинцев. А теперь мы только сокрушенно вздыхаем: «Где мы, а где – они!» И риторика у нас сейчас какая-то аутсайдерская, несмотря на то, что имеем немало легионеров в ведущих европейских чемпионатах, да даже в клубах, которые задают в них тон! Куда и делось наше футбольное чванство 1980-х? Ушло в заоблачные дали? Увы-увы, когда в нынешнем марте не видишь в игре наших с англичанами и намека на опасность у ворот родоначальников, то скребут кошки на футбольной душе…

А поиграть в еслибылогию и представить, что на мундиаль-2010 наша сборная под руководством Михайличенко таки бы поехала (ну, не были мы тогда так уж хуже Греции, при всем уважении к эллинам), то, наверное, и не утратил бы Алексей Александрович тренерскую практику на длительный период. А так получилось так, как получилось. Перезапуска тренерской карьеры спустя много лет по большому счету уже не произошло. И как-то не очень приятно от того, что тень от не лучших результатов клубной команды под руководством Михайличенко в конце 2010-х – начале 2020-х гг. для части любителей футбола закрывает незаурядные успехи Михайличенко-игрока. Тема Алексея Михайличенко как тренера стоит отдельного разговора, но тема Михайличенко-игрока безгранична. И его коллекция командных титулов уникальна! Отдадим дань уважения нашему выдающемуся мастеру! Многая лета, Алексей Александрович!

Алексей РЫЖКОВ