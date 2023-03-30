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  4. С Шахтером сыграет. Буяльский получил 3-матчевую дисквалификацию
Украина. Премьер лига
30 марта 2023, 18:21 |
1665
42

С Шахтером сыграет. Буяльский получил 3-матчевую дисквалификацию

КДК УАФ вынес свой вердикт

30 марта 2023, 18:21 |
1665
42
С Шахтером сыграет. Буяльский получил 3-матчевую дисквалификацию
Динамомания. Виталий Буяльский

КДК УАФ вынес свое решение по делу атакующего полузащитника «Динамо» Киев Виталия Буяльского, который был удален после финального свистка матча 17-го тура УПЛ против «Днепра-1» (победа 1:0) за оскорбление судьи.

Было принято решение дисквалифицировать Буяльского на 3 матча УПЛ, один из которых (против «Зари») он уже пропустил. Также он пропустит поединки против «Львова» и «Миная». Это значит, что Буяльский сможет принять участие в матче против «Шахтера», который состоится в апреле в рамках 22-го тура.

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Динамо Киев Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига КДК УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 42
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Remark
Из-за отвратительно низкого уровня компетентности судьи игрок, которому нанесли (или могли нанести) серьезную травму получает 3 матча дисквалификации. Ну да, все логично и правильно. 
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+13
Vital Skoba
А на скільки суддю дискваліфікували?
І ВАР теж. Що п#д#р#, то точно
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+11
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Gargantua
а есть детали, чем именно Буяльский оскорбил неподкупного арбитра?
на сколько я понимаю, нецензурная брань так и указывается. А тут "оскорбление".
в чем суть оскорбления?  Буяльский что-то предположил или предложил, что оскорбило мораль высокодостойнейшего человека?
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+8
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romario1501
Через те , що сказав г..дону , що він г..дон ??? на три гри ??? а судєйці скільки ??
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+5
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avk2307
Раньше как то было публиковали решение и комментарии от КДК .
А сейчас наверное из за военного времени решили только по игрокам .
А судьям будет что то? и не только в этом матче. Где решения по арбитрам?
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+4
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AndiM
Три матчі дискваліфікації за те що назвав п#дараса п#дарасом??? Якби всім за таке давали дисквал , то в упл просто не залишилося б гравців щоб набрати 11 гравців в команди. Ну рінаховсько-павєлковська федерація працює. Поки в Лондоні не грохнуть рінаха , нічого хорошого наш футбол не чекає .
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+4
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avk2307
Вот интересно все таки Буяльскому три игры , а тренеру Шахтера  штраф 10 тыс грн. Хотя и тот и другой сделали по сути тоже самое. Только один по отношению к арбитру, а второй к вице президенту. Где этот КАК ТАК?
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+3
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Metalist1925
І одразу ордловська парочка Барада та Лавочкін на захисті проданєтскага арбітра
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+2
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Фанькин кот
Маловато как-то влепили этому грубияну и матершиннику. Надо было дать 5 матчей дисквала!
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+1
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Sher15
Десятки лет судьи были под сурками а после эти же судьи легли под донецких .и те и другие просто брали золото по расписанию не особо утруждаясь.А вот сейчас когда судьи не тянут за уши Динамо Луческу и все эти буяльские орут где же справедливость ? В ж..пе .не всегда же судьям шубы покупать .
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0
Zanregent
А Бланко за  грубейший фол на Виталике сколько дали?!
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0
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Kapitan
Жесть! Фактично суддя спровокував своїми непрофесійними діями Бую на 3 матчі дискваліфікації. А сам безнаказаний...ДЕ СПРАВЕДЛИВІСТЬ???
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0
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Calm
Браво кдк УАФ , що матч Шахтар- дінамо відбудеться у найсельніших складах
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-1
Metalist1925
Новина їх не стосується, але ордловське лайно стеклося сюди
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-1
Springfield
Как раз отдохнёт после сборной.
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-1
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Зеркало
Да какая разница для  Динамо  с Буяльским получать от ШД  трёху или без 
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-8
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Calm
Ну ось… а то фани презика в голубому спортивному костюмі вже засмутитися встигли 
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-13
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