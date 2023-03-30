Украина. Премьер лига30 марта 2023, 18:21 |
1665
42
С Шахтером сыграет. Буяльский получил 3-матчевую дисквалификацию
КДК УАФ вынес свой вердикт
30 марта 2023, 18:21 |
1665
42
КДК УАФ вынес свое решение по делу атакующего полузащитника «Динамо» Киев Виталия Буяльского, который был удален после финального свистка матча 17-го тура УПЛ против «Днепра-1» (победа 1:0) за оскорбление судьи.
Было принято решение дисквалифицировать Буяльского на 3 матча УПЛ, один из которых (против «Зари») он уже пропустил. Также он пропустит поединки против «Львова» и «Миная». Это значит, что Буяльский сможет принять участие в матче против «Шахтера», который состоится в апреле в рамках 22-го тура.
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І ВАР теж. Що п#д#р#, то точно
на сколько я понимаю, нецензурная брань так и указывается. А тут "оскорбление".
в чем суть оскорбления? Буяльский что-то предположил или предложил, что оскорбило мораль высокодостойнейшего человека?
А сейчас наверное из за военного времени решили только по игрокам .
А судьям будет что то? и не только в этом матче. Где решения по арбитрам?