С Шахтером сыграет. Буяльский получил 3-матчевую дисквалификацию

КДК УАФ вынес свое решение по делу атакующего полузащитника «Динамо» Киев Виталия Буяльского, который был удален после финального свистка матча 17-го тура УПЛ против «Днепра-1» (победа 1:0) за оскорбление судьи.

Было принято решение дисквалифицировать Буяльского на 3 матча УПЛ, один из которых (против «Зари») он уже пропустил. Также он пропустит поединки против «Львова» и «Миная». Это значит, что Буяльский сможет принять участие в матче против «Шахтера», который состоится в апреле в рамках 22-го тура.