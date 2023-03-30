Другие новости30 марта 2023, 19:57 |
2815
17
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Кипер «Шахтера» вместе с Гэвином Базуну делит первую строчку
30 марта 2023, 19:57 |
2815
17
21-летний украинский голкипер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Анатолий Трубин возглавил рейтинг самых дорогих вратарей до 21 года по версии Transfermarkt.
Цена на Трубина – 18 миллионов евро. Столько же и на голкипера аутсайдера АПЛ «Саутгемптона» – 21-летнего ирландца Гэвина Базуну.
Третью строчку занимает 21-летний французский вратарь Люка Шевалье из «Лилля» (10 миллионов).
Отметим, что Трубин и Николай Матвиенко являются самыми дорогими игроками УПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 марта 2023, 06:00 0
Главные новости за 29 марта на Sport.ua
Футбол | 30 марта 2023, 09:00 9
К 60-летию легенды вспоминаем три года, когда его игра вызывала наибольший резонанс в Европе
Бокс | 29.03.2023, 22:20
Футбол | 30.03.2023, 18:50
Футбол | 30.03.2023, 18:21
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
У опзжистов уже подгорает
А если сделать фильтр старше 21 или все, то будут другие голкиперы в лидерах. Зачем такой сделали? Теперь Трубина дорого хотим продать?
Показать Скрыть 10 ответов
Ого
Был бы тренером я бы Трубина даром не взял .
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.03.2023, 10:10 5
29.03.2023, 15:40 32
29.03.2023, 07:38 31
30.03.2023, 05:28 1
29.03.2023, 01:23 7
29.03.2023, 00:23 9
29.03.2023, 05:20 3
28.03.2023, 17:44 37