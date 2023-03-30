Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Другие новости
30 марта 2023, 19:57 |
2815
17

Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире

Кипер «Шахтера» вместе с Гэвином Базуну делит первую строчку

30 марта 2023, 19:57 |
2815
17
Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

21-летний украинский голкипер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Анатолий Трубин возглавил рейтинг самых дорогих вратарей до 21 года по версии Transfermarkt.

Цена на Трубина – 18 миллионов евро. Столько же и на голкипера аутсайдера АПЛ «Саутгемптона» – 21-летнего ирландца Гэвина Базуну.

Третью строчку занимает 21-летний французский вратарь Люка Шевалье из «Лилля» (10 миллионов).

Отметим, что Трубин и Николай Матвиенко являются самыми дорогими игроками УПЛ.

По теме:
Но не лучший. Мудрик – в сборной самых быстрых игроков АПЛ сезона 2022/23
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Сергей САВЕЛИЙ: «Надеялся на помощь Ахметова по одному пикантному делу»
Гэвин Базуну Анатолий Трубин Transfermarkt цифры и факты Шахтер Донецк Саутгемптон
Источник Transfermarkt
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин покинет Реал, успех Прометея, перфоманс Михайлюка, возвращение Джошуа
Футбол | 30 марта 2023, 06:00 0
Лунин покинет Реал, успех Прометея, перфоманс Михайлюка, возвращение Джошуа
Лунин покинет Реал, успех Прометея, перфоманс Михайлюка, возвращение Джошуа

Главные новости за 29 марта на Sport.ua

От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч
Футбол | 30 марта 2023, 09:00 9
От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч
От ворот – до ворот: три номинирования Алексея Михайличенко на Золотой мяч

К 60-летию легенды вспоминаем три года, когда его игра вызывала наибольший резонанс в Европе

Жена Усика: «Лавра на Украинской земле, имеем полное право ходить туда»
Бокс | 29.03.2023, 22:20
Жена Усика: «Лавра на Украинской земле, имеем полное право ходить туда»
Жена Усика: «Лавра на Украинской земле, имеем полное право ходить туда»
Комментатор рассказал, как Лобановский предугадал легендарный сезон ЛЧ
Футбол | 30.03.2023, 18:50
Комментатор рассказал, как Лобановский предугадал легендарный сезон ЛЧ
Комментатор рассказал, как Лобановский предугадал легендарный сезон ЛЧ
С Шахтером сыграет. Буяльский получил 3-матчевую дисквалификацию
Футбол | 30.03.2023, 18:21
С Шахтером сыграет. Буяльский получил 3-матчевую дисквалификацию
С Шахтером сыграет. Буяльский получил 3-матчевую дисквалификацию
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Зеркало
У опзжистов уже подгорает 
Ответить
0
avk2307
А если сделать фильтр старше 21 или все, то будут другие голкиперы в лидерах. Зачем такой сделали? Теперь Трубина дорого хотим продать?
Ответить
0
Показать Скрыть 10 ответов
Calm
Ого
Ответить
-2
Sher15
Был бы тренером я бы Трубина даром не взял .
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2023, 10:10 5
Теннис
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
29.03.2023, 15:40 32
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
29.03.2023, 07:38 31
Футбол
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
30.03.2023, 05:28 1
Футбол
Шах и мат. Top Rank начал продажу билетов на бой между Хейни и Ломаченко
Шах и мат. Top Rank начал продажу билетов на бой между Хейни и Ломаченко
29.03.2023, 01:23 7
Бокс
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 2-го тура отбора к Евро-2024
29.03.2023, 00:23 9
Футбол
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
29.03.2023, 05:20 3
Бокс
МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования
МОК разрешил российским спортсменам вернуться в международные соревнования
28.03.2023, 17:44 37
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности