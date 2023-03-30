Трубин и голкипер аутсайдера АПЛ – самые дорогие вратари до 21 года в мире

21-летний украинский голкипер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Анатолий Трубин возглавил рейтинг самых дорогих вратарей до 21 года по версии Transfermarkt.

Цена на Трубина – 18 миллионов евро. Столько же и на голкипера аутсайдера АПЛ «Саутгемптона» – 21-летнего ирландца Гэвина Базуну.

Третью строчку занимает 21-летний французский вратарь Люка Шевалье из «Лилля» (10 миллионов).

Отметим, что Трубин и Николай Матвиенко являются самыми дорогими игроками УПЛ.