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  4. Трубин и Матвиенко – самые дорогие игроки УПЛ по версии Transfermarkt
Украина. Премьер лига
28 марта 2023, 17:32 |
1620
1

Трубин и Матвиенко – самые дорогие игроки УПЛ по версии Transfermarkt

Два игрока «Шахтера» делят первую строчку

28 марта 2023, 17:32 |
1620
1
Трубин и Матвиенко – самые дорогие игроки УПЛ по версии Transfermarkt
ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил стоимости игроков УПЛ. Вратарь и защитник «Шахтера», Анатолий Трубин и Николай Матвиенко прибавили в стоимости с 11 до 18 миллионов евро, и теперь делят первую строчку в рейтинге.

Топ-3 замыкает форвард «Днепра-1» Артем Довбик – 11 миллионов. Лучший из игроков «Динамо» идет на четвертом месте – это голкипер Георгий Бущан (10 миллионов евро).

Отметим, что предыдущее обновление стоимости игроков УПЛ состоялось 6 декабря, еще до трансферов Михаила Мудрика, Ильи Забарного и Виктора Цыганкова за границу.

Топ-10 самых дорогостоящих игроков УПЛ:

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Украинская Премьер-лига Transfermarkt цифры и факты Динамо Киев Шахтер Донецк Днепр-1 Анатолий Трубин Николай Матвиенко
Источник Transfermarkt
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Злий Глобинець
Чого в топ-10 немає Зубкова - геть незрозуміло. Він достойний займати від третьої до 6 сходинки.
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