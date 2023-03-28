Трубин и Матвиенко – самые дорогие игроки УПЛ по версии Transfermarkt

Авторитетный ресурс Transfermarkt обновил стоимости игроков УПЛ. Вратарь и защитник «Шахтера», Анатолий Трубин и Николай Матвиенко прибавили в стоимости с 11 до 18 миллионов евро, и теперь делят первую строчку в рейтинге.

Топ-3 замыкает форвард «Днепра-1» Артем Довбик – 11 миллионов. Лучший из игроков «Динамо» идет на четвертом месте – это голкипер Георгий Бущан (10 миллионов евро).

Отметим, что предыдущее обновление стоимости игроков УПЛ состоялось 6 декабря, еще до трансферов Михаила Мудрика, Ильи Забарного и Виктора Цыганкова за границу.

Топ-10 самых дорогостоящих игроков УПЛ: