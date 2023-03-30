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Украина. Премьер лига
30 марта 2023, 20:16 | Обновлено 30 марта 2023, 21:01
1946
8

Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина

Дело «Шахтер против ФИФА» набирает обороты

30 марта 2023, 20:16 | Обновлено 30 марта 2023, 21:01
1946
8
Шахтер подал жалобу в Еврокомиссию по спору с ФИФА. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор донецкого футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин заявил, что клуб подал жалобу в Еврокомиссии по поводу судебных споров с ФИФА.

«Украинский футбольный клуб «Шахтер» сегодня (29 марта 2023 г.) подал жалобу по статье 7 Регламента (ЕС) № 1/2003 в Комиссию Европейского Союза против ФИФА о действующей приостановке трудовых договоров с легионерами и иностранными тренерами.

Эта жалоба связана с намерением клуба обжаловать решение Совета ФИФА о продолжении действия временных поправок к Правилам ФИФА относительно статуса и трансфера игроков с помощью Циркуляров 1800 и 1804. Были приняты меры для подачи этой жалобы в Европейскую комиссию, учитывая важность и зависимость от осуществления операций на трансферном рынке с игроками в рамках Европейского Союза, а также очевидное влияние решения ФИФА на рыночную деятельность клуба в ЕС. Таким образом, вполне законно и справедливо подать эту жалобу в Комиссию ЕС, поскольку действия ФИФА нарушают законодательство ЕС о конкуренции.

Спор ФК «Шахтер» из ФИФА сосредоточен на действиях глобального футбольного руководящего органа в 2022 году, что привело к автоматической приостановке договоров с легионерами и иностранными тренерами клуба после незаконного и агрессивного вторжения вооруженных сил России в Украину. Тогда многие легионеры ушли из клуба в статусе свободных агентов. Чрезмерные меры, предпринятые ФИФА, привели к большой потере прибыли от трансферов игроков и истощению основных доходов клуба на сумму примерно 40 миллионов евро (€).

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил претензии ФК «Шахтер», поэтому клуб обжалует все решения по этому поводу. Мы продолжим отрицать первоначальное решение, принятое Бюро Совета ФИФА 20 июня 2022 года, по автоматической приостановке международных договоров. ФИФА установила, что данное решение действует до июня 2023 года, и клуб считает его незаконным. Также высок риск его дальнейшего продления до июня 2024 года. Все стороны до сих пор ожидают оснований первоначального решения Спортивного арбитражного суда, вынесенного в пользу ФИФА в январе 2023 года.

Как клуб мы столкнулись с предвзятостью и несправедливостью, присущими международной футбольной правовой системе – процессу, которому не хватает честности и прозрачности, и он явно не соответствует цели. ФИФА создала систему, с помощью которой она может оказывать влияние на результаты решений Спортивного арбитражного суда, поэтому мы призываем международный футбол объединиться и реформировать юридические процедуры и стандарты управления нашего спорта.

Арбитражный суд должен быть защищен от влияния всех внешних сторон, включая ФИФА, и иметь возможность выносить решения по делам независимо, с полной беспристрастностью и справедливостью.

Мы ожидаем, что Европейская комиссия поймет и оценит чрезвычайное финансовое давление, которое испытывает наш клуб из-за действий ФИФА, в то время как нашу страну опустошает незаконная война. Даже в эти самые трагические и отчаянные времена футбол предлагает облегчение, и мы как украинский клуб надеемся, что нам позволят нормально функционировать, чтобы дарить радость нашим болельщикам, игрокам и нашим семьям».

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ФИФА трансферы Шахтер Донецк суд Спортивный арбитражный суд судебный иск выбор редакции трансферы УПЛ Сергей Палкин
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 8
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AndiM
Ось для чого була ця фейкова продажам мудріка, щоб в судах показувати : дивіться за скільки ми гравців продаємо. Ну в кого є хоч щось в голові розумів, що за 100 мільйонів ніхто не купує ноунеймів у яких і повного сезону нема в клубі ,який змагається в одному з найслабших і найкорумпованіших чемпіонатів Європи .
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+5
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Justin_Bieber15
Ахметка все не угомонится
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+3
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Петр Яновский
И заодно аннулировать пункт форс-мажор во всех контрактах
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+2
Зеркало
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