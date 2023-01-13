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Украина. Премьер лига
13 января 2023, 16:42 | Обновлено 13 января 2023, 16:44
2605
18

ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Шахтера к ФИФА

«Горняки» хотели получить компенсацию в 50 миллионов евро

13 января 2023, 16:42 | Обновлено 13 января 2023, 16:44
2605
18
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Шахтера к ФИФА
shakhtar.com

Спортивный арбитражный суд (CAS), находящийся в швейцарской Лозанне, принял решение по иску донецкого «Шахтера» к ФИФА о применении нормы, позволявшей футболистам-легионерам в одностороннем порядке переходить в другие клубы из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Украинский клуб утверждал, что решение ФИФА привело к существенным экономическим потерям, подкрепив иск требованием взыскать с организации в свою пользу 50 миллионов евро компенсации.

Однако две разные комиссии CAS пришли к выводу о том, что жалобу стоит отклонить, подтвердив законность оспариваемого решения ФИФА.

Было подчеркнуто, что оспариваемое решение стало следствием законной цели в свете Устава ФИФА и что принятые меры не были явно непропорциональными и оставались в сфере дискреционных полномочий, предоставленных ФИФА швейцарским законодательством.

Также в коротком коммюнике, выпущенном по этому поводу сообщается, что мотивированные решения находятся в стадии доработки и будут доведены до сведения сторон в ближайшее время.

Наряду с иском «Шахтера» Спортивный арбитражный суд также отклонил аналогичные по сути претензии к ФИФА со стороны ряда российских клубов – «зенита», «динамо» москва, «сочи», цска, «краснодара», «локомотива», «ростова» и «рубина».

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Шахтер Донецк Спортивный арбитражный суд ФИФА трансферы трансферы УПЛ судебный иск суд
Источник Спортивный арбитражный суд
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Комментарии 18
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Andre Chil
Після Кантонського "лікаря" іншого, і не очікувалось, на що шахтарі сподівалися, питання риторичне🤷
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+5
Alex86 1
В принципе не удивлен зная эти шараги, тот редкий случай когда шахта в общем-то была права отчасти по части
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+4
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umnuy2
ахметову 50 не сумма-тут было дело принципа......теперь другие увидят что это значит когда на тебя напали и всем пох...это аналогия с Будапешским миморандумам когда выдавили с нас ядерку в обмен на обманчивые мягко говоря обещания защиты суверенетета.Теперь смотрят всякие ираны и кндэры на это и в жизни не пойдут на уступки
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+3
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Фанькин кот
Ожидаемо. Хитросделанные кантоны, чё ты хош...
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+3
Alex196
Это несправедливо .Получается агрессор и жертва получают одинаковые наказания .В таком случае когда у нас не проводился чемпионат из-за ежедневных бомбежек точно также обязаны были остановить чемпионат россии.Ведь у нас уходили легионеры изза остановки чемпионата а у них уходили частично ибо чемпионат россии продолжался 
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+2
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Alex86 1
Вспомнилось из классики: "Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя ногами по толстым ножкам обеденного стола." ... про ринат лианидыча прям)
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+1
MrStepanovM .
ці продажні корупційні інституції, де рука руку миє, завжди на боці власних інтересів
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+1
DK1961
В сухом остатке:
1. Что ФИФА, что УЕФА - самые продажные и прокоррумпированные структуры в мире. Разве, что МОК может с ними здесь конкурировать.
2. Ахметову не обломилось, хотя частично он прав. Ну такая уж карма у этого персонажа - где то этот наперсточник у других крадет. где то у него стянули. Достаточно вспомнить грабительские тарифы облэнерго до войны и многое другое в его исполнении.
3. Подавать иски в CAS лучше было бы УАФ - но эта ОПГ уже ни на что неспособна и ждет кого куда рассортируют (по камерам).
Как то вот так.
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0
nick07
рішення очікуване і прогнозоване. Цікаво на що розраховував менеджмент ШД? 
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0
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Tatiana Tam
Все логічно. Не знаю на шо вони розраховували
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0
Міш Міш
Яка компанія...оце по даунецькі....
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских клубов на решение ФИФА о приостановки контрактов легионеров и тренеров с командами из России.Как сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу CAS, совместную апелляцию на данное решение подали несколько российсикх клубов: Зенит, Динамо, ЦСКА, Локомотив, Рубин, Сочи, Краснодар и Ростов.Клубы попросили немедленного возвращения игроков в Россию и денежную компенсацию,  однако CAS решил отклонить их апелляцию.Напомним, что в прошлом году легионеры получили право приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года.
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-2
Міш Міш
Нехай в "макеевский" суд звернуться ))
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-6
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