ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Шахтера к ФИФА

Спортивный арбитражный суд (CAS), находящийся в швейцарской Лозанне, принял решение по иску донецкого «Шахтера» к ФИФА о применении нормы, позволявшей футболистам-легионерам в одностороннем порядке переходить в другие клубы из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Украинский клуб утверждал, что решение ФИФА привело к существенным экономическим потерям, подкрепив иск требованием взыскать с организации в свою пользу 50 миллионов евро компенсации.

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Однако две разные комиссии CAS пришли к выводу о том, что жалобу стоит отклонить, подтвердив законность оспариваемого решения ФИФА.

Было подчеркнуто, что оспариваемое решение стало следствием законной цели в свете Устава ФИФА и что принятые меры не были явно непропорциональными и оставались в сфере дискреционных полномочий, предоставленных ФИФА швейцарским законодательством.

Также в коротком коммюнике, выпущенном по этому поводу сообщается, что мотивированные решения находятся в стадии доработки и будут доведены до сведения сторон в ближайшее время.

Наряду с иском «Шахтера» Спортивный арбитражный суд также отклонил аналогичные по сути претензии к ФИФА со стороны ряда российских клубов – «зенита», «динамо» москва, «сочи», цска, «краснодара», «локомотива», «ростова» и «рубина».