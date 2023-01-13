ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд отклонил иск Шахтера к ФИФА
«Горняки» хотели получить компенсацию в 50 миллионов евро
Спортивный арбитражный суд (CAS), находящийся в швейцарской Лозанне, принял решение по иску донецкого «Шахтера» к ФИФА о применении нормы, позволявшей футболистам-легионерам в одностороннем порядке переходить в другие клубы из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны.
Украинский клуб утверждал, что решение ФИФА привело к существенным экономическим потерям, подкрепив иск требованием взыскать с организации в свою пользу 50 миллионов евро компенсации.
Однако две разные комиссии CAS пришли к выводу о том, что жалобу стоит отклонить, подтвердив законность оспариваемого решения ФИФА.
Было подчеркнуто, что оспариваемое решение стало следствием законной цели в свете Устава ФИФА и что принятые меры не были явно непропорциональными и оставались в сфере дискреционных полномочий, предоставленных ФИФА швейцарским законодательством.
Также в коротком коммюнике, выпущенном по этому поводу сообщается, что мотивированные решения находятся в стадии доработки и будут доведены до сведения сторон в ближайшее время.
Наряду с иском «Шахтера» Спортивный арбитражный суд также отклонил аналогичные по сути претензии к ФИФА со стороны ряда российских клубов – «зенита», «динамо» москва, «сочи», цска, «краснодара», «локомотива», «ростова» и «рубина».
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1. Что ФИФА, что УЕФА - самые продажные и прокоррумпированные структуры в мире. Разве, что МОК может с ними здесь конкурировать.
2. Ахметову не обломилось, хотя частично он прав. Ну такая уж карма у этого персонажа - где то этот наперсточник у других крадет. где то у него стянули. Достаточно вспомнить грабительские тарифы облэнерго до войны и многое другое в его исполнении.
3. Подавать иски в CAS лучше было бы УАФ - но эта ОПГ уже ни на что неспособна и ждет кого куда рассортируют (по камерам).
Как то вот так.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских клубов на решение ФИФА о приостановки контрактов легионеров и тренеров с командами из России.Как сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу CAS, совместную апелляцию на данное решение подали несколько российсикх клубов: Зенит, Динамо, ЦСКА, Локомотив, Рубин, Сочи, Краснодар и Ростов.Клубы попросили немедленного возвращения игроков в Россию и денежную компенсацию, однако CAS решил отклонить их апелляцию.Напомним, что в прошлом году легионеры получили право приостанавливать контракты с клубами РПЛ в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года.