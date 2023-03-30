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  4. Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»
Англия
30 марта 2023, 08:27 | Обновлено 30 марта 2023, 08:39
2620
1

Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»

Украинец уверен в своем успехе

30 марта 2023, 08:27 | Обновлено 30 марта 2023, 08:39
2620
1
Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик отметил, что может играть как вингером, так и форвардом, а также уверен, что скоро забьет свой дебютный гол за новую команду.

«За последний год случилось много изменений в моей футбольной жизни, но для меня лучше, когда эти изменения есть, чем их совсем нет. Чувствую давление, но это не впервые в карьере, мне все нравится. Однажды тот человек, который назвал меня лузером, скажет, что я победитель. Время покажет».

«Позиция на поле? Могу сыграть форварда. Это хорошая позиция, когда мяч приходит к тебе низом, но мне сложнее, когда верхом. Иногда мне лучше действовать в качестве 9-го номера, иногда – лучше атаковать с фланга. В матче с «Лестером» у меня был первый ассист, а скоро будет первый гол», — уверен Мудрик.

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Челси чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Sher15
Как бы не скинули в аренду .Явно левый игрок .Думали что Челси ничего не выходит а посмотрели в сборной он такой же .точнее никакой .ни малейших лидерских качеств .серость .разве что Малиновский ещё хуже 
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