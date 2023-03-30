Михаил МУДРИК: «Оформил первый ассист за Челси, скоро будет первый гол»

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик отметил, что может играть как вингером, так и форвардом, а также уверен, что скоро забьет свой дебютный гол за новую команду.

«За последний год случилось много изменений в моей футбольной жизни, но для меня лучше, когда эти изменения есть, чем их совсем нет. Чувствую давление, но это не впервые в карьере, мне все нравится. Однажды тот человек, который назвал меня лузером, скажет, что я победитель. Время покажет».

«Позиция на поле? Могу сыграть форварда. Это хорошая позиция, когда мяч приходит к тебе низом, но мне сложнее, когда верхом. Иногда мне лучше действовать в качестве 9-го номера, иногда – лучше атаковать с фланга. В матче с «Лестером» у меня был первый ассист, а скоро будет первый гол», — уверен Мудрик.