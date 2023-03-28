Украина U-21 проиграла Италии, УАФ идет в суд против журналистов

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 марта.

1. Соперник уровнем повыше. Украина U-21 уступила Италии в товарищеском матче. Руслан Ротань получил тревожный сигнал перед чемпионатом Европы-2023.

2. Франция обыграла Ирландию, Нидерланды разгромили футбольного карлика. Венгрия отгрузила три гола Болгарии, Черногория не устояла под натиском Сербии.

3. В защиту Павелко. УАФ идет в суд против журналистов. В Доме футбола пообещали неприятности УНИАН и ТСН.

4. Калинина неожиданно пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами. Ангелина вместе с Ириной-Камелией Бегу в двух сетах обыграла Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

5. Дубли Аке и Влаховича. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024. 27 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024.

6. Украина – вечный чемпион? У ФИФА снова серьезные проблемы с ЧМ U-20. Проведение турнира вот уже второй раз может быть отменено…

7. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину. Вице-президент УАФ вспомнил ситуацию с легионерами в УПЛ.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Датский центрбек с украинскими корнями перешел в Хьюстон Динамо. Эрик Святченко продолжит карьеру в США.

9. Лиону интересен фулбек Шахтера, играющий на правах аренды за дубль Реала. Винисиус Тобиас привлек внимание «ткачей».

10. Сокол оформил камбэк и вышел вперед в финальной серии. Киевляне одержали домашнюю победу.