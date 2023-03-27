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Чемпионат Украины
27 марта 2023, 19:58 | Обновлено 27 марта 2023, 19:59
264
1

В защиту Павелко. УАФ идет в суд против журналистов

В Доме футбола пообещали неприятности УНИАН и ТСН

27 марта 2023, 19:58 | Обновлено 27 марта 2023, 19:59
264
1
В защиту Павелко. УАФ идет в суд против журналистов
УАФ. Андрей Павелко

Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением относительно своих действий, которые являются реакцией «на распространение отдельными СМИ ложной информации» о президенте организации Андрее Павелко. В УАФ хотят подать в суд на издания УНИАН и ТСН.

«Реагируя на распространение отдельными СМИ ложной информации, сообщаем о следующем.

Никакого решения суда, которое запрещало бы президенту УАФ Андрею Павелко переизбираться в состав исполкома УЕФА, не существует.

Андрей Павелко успешно прошел все проверки УЕФА, после чего его кандидатура была утверждена на выборах в исполком организации. Он является единственным представителем Украины среди всех кандидатов.

Защитить свое место в руководящем органе УЕФА для Украины чрезвычайно важно, ведь в следующие два года свое представительство в нем будет иметь «страна 404». Последняя, безусловно, заинтересована в том, чтобы наше государство потеряло в УЕФА свои действующие позиции.

УАФ вынуждена подать в суд на издания УНИАН и ТСН за распространение ложной информации в статьях «По решению суда Павелко не может переизбираться в УЕФА», «Суд запретил Павелко переизбираться в УЕФА: детали громкого дела».

Просим СМИ внимательно относиться к подобным вбросам, проверять информацию и не становиться сообщниками оппонентов Украины в ее борьбе за свое футбольное представительство на международной арене», – говорится в заявлении УАФ.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко
Источник Украинская ассоциация футбола
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Calm
Дід 1961- твій вихід … давай капслуком😂😂
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