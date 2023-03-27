Украина – вечный чемпион? У ФИФА снова серьезные проблемы с ЧМ U-20

15 июня 2019 года стало исторической датой для всего украинского футбола. Именно в этот день сборная Украины под руководством Александра Петракова завоевала титул чемпиона мира среди команд U-20 на турнире, проходившем на территории Польши. В решающем поединке «сине-желтые» оказались сильнее Южной Кореи (3:1), и спустя два года готовились к тому, чтобы отстоять титул сильнейшей юношеской футбольной сборной планеты.

Однако в 2021 году чемпионат мира U-20 не состоялся. Еще в октябре 2019-го совет ФИФА на заседании в Шанхае принял решение о том, что очередной розыгрыш юношеского мундиаля примет Индонезия, но… После этого в мире начался острый кризис, связанный с коронавирусной инфекцией, стремительное распространение которой в итоге завершилось объявлением пандемии. Именно из-за угрозы COVID-19 проведение чемпионата мира U-20 по футболу в 2021 году было отменено.

Следующий розыгрыш юношеского мундиаля должен был состояться по графику – в 2023 году. ФИФА решила, что отбирать проведение соревнования у Индонезии будет в корне неправильным решением, а потому эта азиатская страна получила дополнительное время на подготовку, чтобы чемпионат мира прошел на самом высоком уровне.

Но, по состоянию на текущий момент, проведение ЧМ U-20 опять находится под большим вопросом.

31 марта на Бали должна была состояться жеребьевка финального турнира, для участия в котором квалифицировались 24 команды, среди которых, увы, не оказалось сборной Украины. За несколько дней до ее планируемого проведения Футбольная ассоциация Индонезии (PSSI) официально объявила о том, что ФИФА отменила проведение мероприятия. Причиной тому послужил отказ губернатора Бали принять делегацию из Израиля.

В связи с тем, что на жеребьевке предусматривается обязательное присутствие всех официальных представителей команд-участниц, ФИФА отменила проведение мероприятия на Бали, и пока формирует официальную позицию по этому поводу. Пока неясно, состоится ли вообще жеребьевка, равно как и розыгрыш чемпионата мира U-20 в нынешнем году, который был запланирован на 20 мая – 11 июня.

Стоит отметить, что юношеская сборная Израиля, как и команда из Доминиканской Республики, впервые в своей истории пробились в финальную часть чемпионата мира U-20. Так уж совпало, что мундиаль должен состояться в стране, у которой с Израилем нет дипломатических отношений. Индонезия официально не признает существования суверенного еврейского государства. Более того, эта страна с населением в 274 миллиона человек, большинство из которых являются мусульманами, открыто поддерживает Палестину в ее перманентном противостоянии с Израилем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сотни протестующих провели акцию возле Государственного дворца в Джакарте, Индонезия, 20 марта 2023 года. Они потребовали от правительства Индонезии заблокировать участие израильской футбольной команды в предстоящем чемпионате мира по футболу среди юношей до 20 лет

В последние несколько дней в различных городах Индонезии, включая столицу Джакарту, состоялись митинги протеста, поддержанные консервативными исламскими группами, на которых ключевым требованием была организация недопуска для израильских футболистов на ЧМ U-20.

Футбольная ассоциация Индонезии уже выпустила официальное коммюнике по поводу отмены проведения процедуры жеребьевки на Бали.

«PSSI оценивает негативное влияние, которое может оказать на индонезийский футбол отмена жеребьевки чемпионата мира ФИФА U-20 в Денпасаре, Бали. Первоначально жеребьевка должна была состояться 31 марта 2023 года».

«Оценки рисков необходимо провести, чтобы определить шаги, которые стоит предпринять для спасения индонезийского футбола. До сих пор PSSI не получила официальной причины, по которой ФИФА отменила проведение мероприятия», - значится в сообщении.

Член Исполнительного комитета PSSI Арья Синулингга сообщил, что организация ожидает наихудшего исхода решения со стороны ФИФА.

«Мы в PSSI думаем о спасении индонезийского футбола. Потому что санкции ФИФА могут изолировать индонезийский футбол от всего мира», — сказал функционер.

Информацию о том, что в отношении Футбольной ассоциации Индонезии и всего тамошнего футбола могут быть введены строжайшие санкции подтверждает и известный европейский инсайдер Джанлука Ди Марцио. По его данным, ФИФА пошла на отмену проведения жеребьевки на Бали по той причине, что организации стало очевидно, что Индонезия и поддержавший ее Ирак готовы саботировать проведение матчей с Израилем. Причем таковые могли бы произойти уже на групповой стадии турнира, так как израильская команда перед жеребьевкой была помещена в четвертую корзину, иракская – в третью, а индонезийская – в первую.

Также Ди Марцио сообщает, что Индонезии грозят «очень серьезные штрафные санкции и даже запрет на участие в турнирах ФИФА на несколько лет». Журналист подчеркивает, что в ближайшие несколько часов ожидается официальная позиция ФИФА относительно сложившейся ситуации.

Не исключено, что проведение финальной части ЧМ U-20 в нынешнем году в экстренном порядке будет перенесено в другую страну. Среди тех, кто выразил готовность принять турнир называются Аргентина, Катар и Перу. Также есть вероятность того, что в ФИФА пойдут на вторую кряду отмену проведения юношеского чемпионата мира по футболу, но эта мера рассматривается как наиболее радикальная.

Отметим, что Индонезия не так давно уже подвергалась санкциям со стороны ФИФА. В частности, в 2015-2016 годах из-за вмешательства правительства в дела футбольных институций страны, национальная сборная Индонезии была отстранена от всех международных соревнований, а розыгрыш внутреннего чемпионата был приостановлен, из-за чего возник альтернативный турнир. В мае 2016 года, после устранения нарушений, ФИФА вернула Индонезии полноценное членство в организации.

Интересно также то, что президентом Футбольной ассоциации Индонезии ныне является 52-летний предприниматель Эрик Тохир, который с 2016 по 2019 годы являлся совладельцем миланского «Интера». На высокий пост Тохир был избран лишь в феврале нынешнего года, и теперь, как сообщает пресс-служба PSSI, попытается «сделать все возможное, чтобы сохранить для Индонезии статус страны-хозяйки чемпионата мира-2023 U-20».