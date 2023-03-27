Калинина неожиданно пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вместе со свой напарницей Ириной-Камелией Бегу (Румыния) вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире серии WTA 1000 в Майами (США).

В 1/8 финала соревнований украинско-румынский тандем обыграл китайскую пару Сюй Ифань / Ян Чжаосюань в двух сетах за 1 час и 40 минут.

WTA 1000 Майами. Пары. Хард. 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Сюй Ифань (Китай) / Ян Чжаосюань (Китай) – 7:6 (8:6), 6:2

Отметим, что в первой партии Ангелина и Ирина-Камелия проигрывали 1:4, однако вскоре игра перешла на тай-брейк. Там украинско-румынская пара проигрывала 3:6, но выиграла 5 поинтов подряд и закрыла китаянок.

Перед началом встречи Калинина и Бегу считались явными аутсайдерами.

В четвертьфинале турнира в Майами украинско-румынский тандем сыграет с Магдой Линетт и Бернардой Перой.