Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину

Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко вспомнил события минувшего года, когда функционеры помогали иностранцам «Шахтера» и «Динамо» покинуть Украину после полномасштабного вторжения россии.

«В первые дни вторжения нужно было помочь с выездом легионерам «Шахтера» и «Динамо». Это было сложно, но необходимо было сделать».

«Иностранцы были в большой панике, можно так сказать. Они уезжали на вокзал, а я сказал, что, возможно, все быстро закончится и вы вернетесь. Они сказали – никогда», – рассказал Михайличенко.