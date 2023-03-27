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  4. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
Украина. Премьер лига
27 марта 2023, 19:48 |
490
0

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину

Вице-президент УАФ вспомнил ситуацию с легионерами в УПЛ

27 марта 2023, 19:48 |
490
0
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко вспомнил события минувшего года, когда функционеры помогали иностранцам «Шахтера» и «Динамо» покинуть Украину после полномасштабного вторжения россии.

«В первые дни вторжения нужно было помочь с выездом легионерам «Шахтера» и «Динамо». Это было сложно, но необходимо было сделать».

«Иностранцы были в большой панике, можно так сказать. Они уезжали на вокзал, а я сказал, что, возможно, все быстро закончится и вы вернетесь. Они сказали – никогда», – рассказал Михайличенко.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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