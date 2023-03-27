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Товарищеские матчи
Италия U21
27.03.2023 21:00 – FT 3 : 1
УКРАИНА U21
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27 марта 2023, 22:54 | Обновлено 27 марта 2023, 22:55
271
1

Соперник уровнем повыше. Украина U-21 уступила Италии в товарищеском матче

Руслан Ротань получил тревожный сигнал перед чемпионатом Европы-2023

27 марта 2023, 22:54 | Обновлено 27 марта 2023, 22:55
271
1
Соперник уровнем повыше. Украина U-21 уступила Италии в товарищеском матче
УАФ

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

Италия U-21 – Украина U-21 - 3:1

Ловато, 19, Коломбо, 71, 82 – Кащук, 68

Вивчаренко, 17, Бражко, 88

Италия U-21: Турати – Околи, Ловато, Пирола – Удоджи, Фаджоли, Риччи, Бове, Белланова – Коломбо, Канчельери.

Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Лях – Бражко, Криськив, Михайленко (Очеретько, 69) – Вьюник (Назаренко, 77), Сикан (Кухаревич, 76), Кащук (Хлань, 69).

Стадион: «Оресте Гранилло» (Реджо-Калабрия, Италия).

ИТАЛИЯ U-21 - УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Maks Krot
Зачем этот недотренер приехал ,без него команда играла пару дней назад ,он и тут накосячил сегодня 
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