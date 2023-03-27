Соперник уровнем повыше. Украина U-21 уступила Италии в товарищеском матче
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Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский матч.
Италия U-21 – Украина U-21 - 3:1
Ловато, 19, Коломбо, 71, 82 – Кащук, 68
Вивчаренко, 17, Бражко, 88
Италия U-21: Турати – Околи, Ловато, Пирола – Удоджи, Фаджоли, Риччи, Бове, Белланова – Коломбо, Канчельери.
Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Лях – Бражко, Криськив, Михайленко (Очеретько, 69) – Вьюник (Назаренко, 77), Сикан (Кухаревич, 76), Кащук (Хлань, 69).
Стадион: «Оресте Гранилло» (Реджо-Калабрия, Италия).
ИТАЛИЯ U-21 - УКРАИНА U-21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 15°C
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