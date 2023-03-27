Италия U21

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27.03.2023 21:00 - : -
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27 марта 2023, 03:01 | Обновлено 27 марта 2023, 03:47
96
0

Италия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

27 марта 2023, 03:01 | Обновлено 27 марта 2023, 03:47
96
0
Италия U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
УАФ

В понедельник, 27-го марта, состоится товарищеский матч, в котором сразятся Италия U-21 и Украина U-21. Матч пройдет в Реджо-Калабрии (Италия), на поле стадиона «Оресте Гранилло», начало в 21:00.

Национальная сборная Украины завершила работу во время мартовской международной паузы, поэтому Руслан Ротань может вернуться к обязанностям главного тренера молодежной команды страны. «Сине-желтые» возрастом до 21 года, как и раньше, ведут подготовку к летнему чемпионату Европы-2023 в Грузии и Румынии, а несколько дней назад с трудом обыграли Данию (3:2). Теперь соперник будет уровнем выше, и который при этом также готовится к предстоящему международному форуму.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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