Товарищеские матчи
27.03.2023 21:00 – FT 3 : 1
Молодежные турниры31 марта 2023, 02:45 | Обновлено 31 марта 2023, 03:04
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Италия U-21 – Украина U-21 – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка украинской молодежки
31 марта 2023, 02:45 | Обновлено 31 марта 2023, 03:04
47
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27 марта в 21:00 украинская молодежка сыграла товарищеский матч против команды Италии на стадионе «Оресте Гранилло» в итальянском городе Реджо-ди-Калабрия.
Коуч сборной Руслан Ротань успел за сутки совершить перелет из Англии в Италию и руководил молодежкой в матче с итальянскими сверстниками.
Единственный гол для сборной Украины забил Алексей Кащук во втором тайме.
Товарищеский матч, 27 марта
Италия U-21 – Украина U-21 – 3:1
Голы: Ловато, 19, Коломбо, 71, 82 – Кащук, 68
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Коломбо (Италия U21).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Коломбо (Италия U21).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (УКРАИНА U21).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Ловато (Италия U21).
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