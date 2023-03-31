Италия U21

27 марта в 21:00 украинская молодежка сыграла товарищеский матч против команды Италии на стадионе «Оресте Гранилло» в итальянском городе Реджо-ди-Калабрия.

Коуч сборной Руслан Ротань успел за сутки совершить перелет из Англии в Италию и руководил молодежкой в матче с итальянскими сверстниками.

Единственный гол для сборной Украины забил Алексей Кащук во втором тайме.

Товарищеский матч, 27 марта

Италия U-21 – Украина U-21 – 3:1

Голы: Ловато, 19, Коломбо, 71, 82 – Кащук, 68