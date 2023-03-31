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27.03.2023 21:00 – FT 3 : 1
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31 марта 2023, 02:45 | Обновлено 31 марта 2023, 03:04
47
0

Италия U-21 – Украина U-21 – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка украинской молодежки

31 марта 2023, 02:45 | Обновлено 31 марта 2023, 03:04
47
0
Италия U-21 – Украина U-21 – 3:1. Видео голов и обзор матча
УАФ

27 марта в 21:00 украинская молодежка сыграла товарищеский матч против команды Италии на стадионе «Оресте Гранилло» в итальянском городе Реджо-ди-Калабрия.

Коуч сборной Руслан Ротань успел за сутки совершить перелет из Англии в Италию и руководил молодежкой в матче с итальянскими сверстниками.

Единственный гол для сборной Украины забил Алексей Кащук во втором тайме.

Товарищеский матч, 27 марта

Италия U-21 – Украина U-21 – 3:1

Голы: Ловато, 19, Коломбо, 71, 82 – Кащук, 68

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Коломбо (Италия U21).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Коломбо (Италия U21).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (УКРАИНА U21).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Ловато (Италия U21).
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Источник Sport.ua
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