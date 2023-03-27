ФОТО. Ротань успел перелететь из Англии в Италию и руководит молодежкой

Молодежная сборная Украины U-21 проводит второй контрольный матч во время учебно-тренировочных сборов в марте.

27 марта в 21:00 украинцы играют против команды Италии на стадионе «Оресте Гранилло» в итальянском городе Реджо-ди-Калабрия.

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Коуч сборной Руслан Ротань успел совершить перелет из Англии в Италию и руководит молодежкой в матче с итальянскими сверстниками.

Украинская молодежка на прошлой неделе занималась под руководством тренеров Василия Кардаша и Александра Мелащенко, ассистентов Руслана Ротаня.