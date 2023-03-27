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  4. ФОТО. Ротань успел перелететь из Англии в Италию и руководит молодежкой
Молодежные турниры
27 марта 2023, 22:23 | Обновлено 27 марта 2023, 22:35
776
9

ФОТО. Ротань успел перелететь из Англии в Италию и руководит молодежкой

Днем ранее Руслан был на тренерском мостике национальной сборной в Лондоне

27 марта 2023, 22:23 | Обновлено 27 марта 2023, 22:35
776
9
ФОТО. Ротань успел перелететь из Англии в Италию и руководит молодежкой
УАФ. Руслан Ротань

Молодежная сборная Украины U-21 проводит второй контрольный матч во время учебно-тренировочных сборов в марте.

27 марта в 21:00 украинцы играют против команды Италии на стадионе «Оресте Гранилло» в итальянском городе Реджо-ди-Калабрия.

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Коуч сборной Руслан Ротань успел совершить перелет из Англии в Италию и руководит молодежкой в матче с итальянскими сверстниками.

Украинская молодежка на прошлой неделе занималась под руководством тренеров Василия Кардаша и Александра Мелащенко, ассистентов Руслана Ротаня.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Ostrov Khortitsa
сами себя позорим с такими тренерами
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+5
AndiM
Результат такий же як і гра - повне дно. 
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+3
GloryUkraine
Фігаро тут, Фігаро там.
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+2
ivl13
Летать, а не тренировать- наш девиз. Цирк уехал, а клоуны остались.
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+2
VK-Sport
цирк
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+1
zhyr
якщо ще програє Олександрія, Ротань мабуть поставить рекорд! прос-ти 3 матчі за тиждень з трьома різними командами))))
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0
Springfield
Тю. Лет через 200 и на Луну бы успел на товарняк.
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0
Sher15
Ротань вездесущий 
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0
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